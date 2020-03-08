Die Welt: по случаю 8-го марта немецкий министр напомнила о проблемах гендерного равенства

По всей Германии 8-е марта является праздничным днём только в Берлине, сообщает телеканал Welt. В честь праздника министр по делам семьи ФРГ Франциска Гиффай напомнила о том, что даже в прогрессивных странах, таких как Германия, остаются проблемы: к примеру, женщины по-прежнему становятся жертвами домашнего насилия. Кроме того, уровень зарплат и пенсий женщин зачастую не соответствует зарплатам и пенсиям мужчин.
Международный женский день в качестве официального праздничного дня: из всех федеральных земель Германии такое правило действует только в Берлине. Большое количество организаций по всему миру использует 8 марта для того, чтобы потребовать полного социального, экономического, культурного и политического равенства для женщин.
По случаю 8-го марта министр по делам семьи ФРГ Франциска Гиффай вновь подчеркнула своё намерение ввести «женскую квоту» в советах директоров предприятий. Кроме того, она акцентировала внимание на новой федеральной программе против насилия в отношении женщин.
ФРАНЦИСКА ГИФФАЙ, министр по делам семьи ФРГ: Если посмотреть на то, какие страны мира наиболее далеко продвинулись в вопросе равенства, то из 20 возглавляющих рейтинг стран 17 находятся в Европе. Это значит, что наш прогресс зашёл сильно дальше, чем у многих других стран.
Тем не менее, нерешённые вопросы остаются, в том числе, и в Германии. Речь идёт о похищениях женщин, о женщинах, подвергающихся домашнему насилию. Речь идёт о том, как мужчины и женщины могут в равной степени распределить семью и работу, а также о том, как женщинам достичь руководящих высот в профессиональной деятельности. В этой сфере по-прежнему существует большая разница, также и в том, что касается зарплат и пенсий.
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