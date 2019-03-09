Der Standard: в новом для Берлина празднике 8 марта увидели «социалистическую традицию» времён ГДР

В Берлине Международный женский день впервые празднуют на официальном уровне, сообщает Der Standard. Для современной Германии этот случай носит беспрецедентный характер. Но новому празднику рады не все. Некоторые политики видят в нём пережиток ГДРовского прошлого, рассказывает австрийское издание.

Берлин впервые официально празднует Международный женский день, сообщает Der Standard. Для современной Германии — это беспрецедентный случай, ведь в других регионах об этом пока даже не помышляют.



Решение о том, что столице ФРГ нужен новый праздник было принято в июне 2018 года, продолжает австрийское издание. Дело в том, что в отличие от других федеральных земель в Берлине наблюдался дефицит праздничных дней: их было всего девять. В то время как, к примеру, в Баварии и Бадене-Вюртемберге — 13 и 12 соответственно.



Социал-демократы в берлинском сенате предложили отмечать 8 марта. И жители столицы поддержали этот вариант. 30 000 человек — 40% из них мужчины — подписали соответствующую петицию. СДПГ, левые и зелёные единогласно проголосовали за введение нового праздника. В результате Берлин оказался в сообществе таких стран как Ангола, Азербайджан, Эритрея, Грузия, Камбоджа, Куба, Россия, Уганда и Украина, где Международный женский день также отмечается на официальном уровне. Немецкие политики надеются, что их примеру последуют и другие регионы Германии.



Но восторг по поводу этой инициативы разделили не все, отмечает Der Standard. В Христианско-демократическом союзе 8 марта назвали «чисто социалистической традицией» времён ГДР. Политики этой партии заявили, что большинству граждан страны «она безразлична». Недовольство выразила и Торгово-промышленная палата Берлина, так как закон о выходных и праздничных днях был изменён в последний момент, и из-за чего сорвались рабочие планы. «Политики сделали избирателям очень дорогой подарок», — отметил генеральный директор организации Ян Эдер.



Из-за нового праздничного дня ВВП Берлина сократился на €160 миллионов, а местному театру Максима Горького пришлось перенести премьеру пьесы на один день, чтобы его сотрудницы смогли принять участие в «феминистской забастовке». В 2020 году празднование 8 марта не будет выводится на обсуждение, ведь оно выпадает на воскресенье. Но жители Берлина всё равно получат свой дополнительный праздничный день. В сенате решили отпраздновать 8 мая 75-летие окончания Второй мировой войны.