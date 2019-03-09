FAZ: «Вся страна работает, а Берлин отдыхает» — как 8 Марта празднуют в Германии

В этом году 8 Марта впервые будет официальным праздничным днём в Берлине, пишет Frankfurter Allgemeine. Это означает, что формально также не будет действовать находящееся в столице правительство, в то время как остальная страна будет работать. Отмечается, что до этого Берлин был федеральной землёй с наименьшим количеством праздников.

В эту пятницу в Берлине впервые отметят Международный женский день, пишет Frankfurter Allgemeine. Берлин стал первой федеральной землёй Германии, сделавшей 8 Марта праздничным, выходным днём. Таким образом, находящиеся в столице министерства и прочие ведомства будут фактически «закрыты», в то время как остальная Германия будет работать.

Издание напоминает, что палата депутатов Берлина сделала 8 Марта праздничным днём в январе этого года. До этого у Берлина было лишь 9 праздничных дней — меньше, чем у любой другой немецкой федеральной земли. Международный женский день, к недовольству оппозиции и представителей церкви, был предпочтён Дню Реформации (31 октября), уже отмечающемуся в ряде немецких земель.

«8 Марта, как ни одна другая дата, символизирует долгий путь к равенству полов», — заявил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. По его словам, на этом пути было достигнуто многое, однако «остаётся множество важных задач».

Критики говорят о том, что у этого праздника «чисто социалистические традиции», указывая на то, что 8 Марта отмечали в ГДР, пишет Frankfurter Allgemeine. Кроме того, согласно подсчётам торгово-промышленной палаты, дополнительный праздничный день обойдётся Берлину,

являющемуся крупнейшим дотационным регионом Германии, в сумму €160 млн. Впрочем, отмечает издание, большинству берлинцев до всего этого нет дела — они просто получают длинные выходные.