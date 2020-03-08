ABC рассказал о забытых российских корнях Международного женского дня

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Байден наносит ответный удар: Bloomberg о результатах «супервторника» в США Bloomberg
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Mainichi: туалетной бумаги и риса хватит на всех — производители пытаются сбить ажиотаж в Японии Mainichi Shimbun
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Daily Sabah: «зеркальный ответ» — Турция разместит в Сирии ЗРК собственного производства Daily Sabah
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El Periódico: открыв границы беженцам, Эрдоган ударил по Европе «главным политическим орудием» El Periódico
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Fox News: переговоры «аморальны» — Госдеп США не спешит выручать американца из сирийского плена Fox News
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Обозреватель Newsweek: ради альянса с США Европе пора отказаться от мечтаний и лозунгов Newsweek
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Welt: соглашение с «Талибаном» — не достижение, а капитуляция Запада Die Welt
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Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве подростка
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
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ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Трамп назвал NYT позором журналистики
Президент США Дональд Трамп назвал американскую газету The New York Times позором журналистики. По его словам, издание было «дохлым», когда он пришёл в политику, и останется таковым, когда он уйдёт.
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СМИ: Ассоциация футболистов Италии призвала к забастовке из-за продолжения матчей Серии А
Итальянская ассоциация футболистов призвала игроков к забастовке после решения федерации футбола страны продолжить проведение чемпионата, несмотря на призыв министерства спорта остановить турнир из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.
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В Британии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 273
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 273.
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«Ак Барс» одолел «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Казанский «Ак Барс» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Акции Saudi Aramco упали на фоне ситуации вокруг ОПЕК+
Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали на фоне ситуации вокруг сделки ОПЕК+, стороны которой не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении соглашения на нынешних условиях.
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«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Московский «Спартак» на своём льду одержал победу над столичным «Динамо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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«Бавария» одержала четвёртую победу подряд в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче 25-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
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Глава ВОЗ приветствовал шаги Италии по борьбе с коронавирусом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал «храбрые шаги» Италии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Миронова пропустила этап КМ по биатлону в Нове-Место из-за болезни
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Светлана Миронова пропустила этап Кубка мира в чешском Нове-Место из-за болезни.
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«Милан» уступил «Дженоа» в Серии А, несмотря на гол Ибрагимовича
«Милан» потерпел поражение от «Дженоа» в матче 26-го тура итальянской футбольной Серии А.
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Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за COVID-19
Силы обороны Финляндии сообщили, что военные страны не будут участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020, основная фаза которых должна начаться 9 марта в Норвегии, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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СМИ: Бывший чемпион России по фигурному катанию Жиганшин пропал в Москве
Знаменитый в прошлом фигурист Руслан Жиганшин был объявлен в розыск в Москве.
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«Челси» разгромил «Эвертон» в 29-м туре АПЛ
Лондонский «Челси» одержал крупную победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Адвокат подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка Артём Баконин рассказал RT о состоянии задержанного.
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Стрелки Виноградова и Сенцов завоевали золото в ските на этапе КМ на Кипре
Россияне Наталья Виноградова и Роман Сенцов победили в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в кипрской Никосии.
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Конькобежец Муштаков стал вторым в итоговом зачёте КМ на дистанции 500 м
Российский конькобежец Виктор Муштаков занял четвёртое место на дистанции 500 м в рамках заключительного в сезоне этапа Кубка мира в Херенвене.
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Глава Белгородской области рассказал о заразившейся COVID-19 девушке
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко рассказал, что заболевшая коронавирусом девушка прибыла в Белгородскую область из Италии, чтобы навестить родных, однако сама проживает в Москве.
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«Сочи» забил два мяча «Уралу» и одержал первую победу в РПЛ с сентября 2019 года
«Сочи» обыграл екатеринбургский «Урал» в 21-м туре РПЛ (2:0).
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Конькобежка Лаленкова стала третьей в зачёте КМ на дистанции 1500 м
Россиянка Евгения Лаленкова заняла третье место в зачёте на дистанции 1500 м Кубка мира по конькобежному спорту.
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Лыжник Большунов победил в зачёте КМ в дистанционных гонках
Российский лыжник Александр Большунов выиграл зачёт Кубка мира в дистанционных гонках.
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Сын легенды итальянского футбола Фавалли заразился коронавирусом
Игрок итальянского клуба Серии С «Реджана» Алессандро Фавалли заразился коронавирусом.
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Эрдоган рассчитывает на «иные результаты» после переговоров в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что у него получится добиться новых результатов на переговорах в Брюсселе.
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В Австрии в результате схода лавины погибли пять человек
В результате схода лавины в горном массиве Дахштайн в Австрии погибли пять человек, сообщает издание Kurier.
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Конькобежка Голикова выиграла этап КМ и стала второй в итоговом зачёте на дистанции 500 м
Россиянка Ангелина Голикова выиграла забег на 500 м в рамках заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене.
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Слуцкий после поражения от «Крыльев»: не знаю, почему судья отменил гол и удалил нашего игрока
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий намекнул, что судейские решения не в пользу его команды сказались на результате игры с «Крыльями Советов» (0:1).
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Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом
Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
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Фристайлист Кротов занял второе место на этапе КМ в Красноярске и в итоговом зачёте в акробатике
В Красноярске состоялся заключительный, седьмой этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике.
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Кудрин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Чемпион UFC Нурмагомедов отказался говорить о коронавирусе
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался отвечать на вопрос журналиста о коронавирусе.
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Глава Минздрава рассказал о разработках по искусственному интеллекту
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о разработках по искусственному интеллекту в здравоохранении.
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Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Елисеев — 16-й
Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на 15 км в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.
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СМИ: Макрон рассчитывает на встречу с Эрдоганом в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже.
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков сможет гарантировать России сменяемость власти в стране, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для проекта «Пролетая над бездной», фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 1».
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Лыжник Ларьков отозван с соревнований в Осло из-за высокой температуры
Член сборной России по лыжным гонкам Андрей Ларьков отозван с этапа Кубка мира в Осло из-за повышенной температуры.
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«Рубин» потерпел первое поражение при Слуцком, уступив в Казани «Крыльям Советов»
Самарские «Крылья Советов» обыграли в Казани «Рубин» в матче 21-го тура РПЛ (1:0).
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Глава одного из итальянских регионов заразился COVID-2019
Президент североитальянской области Пьемонт Альберто Чирио заразился коронавирусной инфекцией COVID-2019.
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Ещенко о своих перспективах в «Спартаке»: прекрасно понимаю, что не буду играть в каждом матче
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что при подписании нового контракта согласился на понижение зарплаты.
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«Автомобилист» обыграл «Сибирь» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Большунов победил в марафоне на этапе КМ по лыжным гонкам в Норвегии
Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло.
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Россияне одержали две победы в плавании на открытой воде на этапе Кубка Европы
Россиянин Кирилл Абросимов выиграл заплыв на 10 км на этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воде в Эйлате.
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СМИ: Серия А проведёт запланированные на 8 марта матчи вопреки призыву Минспорта Италии
Руководство итальянской Серии А решило провести все запланированные на 8 марта матчи вопреки призыву министра спорта Италии Винченцо Спадафоры о немедленной остановке розыгрыша турнира из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.
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«Победа» прекращает полёты в Италию до конца марта
Авиакомпания «Победа» прекращает полёты из Москвы в Италию с 11 марта до конца месяца.
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«Агидель» проиграла второй матч подряд «Ванке Рэйз» в финальной серии ЖХЛ
Китайская команда «Ванке Рэйз» победила уфимскую «Агидель» во втором матче финальной серии Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
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Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению коронавируса и борьбе с ним.
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Министр спорта Италии публично призвал остановить Серию А из-за коронавируса
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора публично поддержал позицию президента профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази относительно его призыва полностью остановить проведение футбольных турниров из-за распространения коронавируса.
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Папа Римский впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции
Папа Римский Франциск впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции из-за ограничений, наложенных властями Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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В днепровском аэропорту обезвредили бомбы времён войны
Международный аэропорт Днепропетровск возобновил работу после разминирования найденных в здании бомб времён Второй мировой войны.