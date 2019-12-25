NBC: сирийские христиане празднуют Рождество после победы над боевиками

Маленький городок Маалюля, жители которого говорят на языке Иисуса Христа — арамейском, привлекал огромное количество туристов и паломников, пока не был захвачен сирийскими повстанцами, передаёт NBC. Как отмечает телеканал, теперь, после поражения боевиков, местные христиане снова могут праздновать Рождество, чувствуя себя в безопасности.
А теперь о Сирии, где крах ИГ* означает, что христиане могут вернуться в церкви, которые когда-то подвергались нападениям. Главный международный корреспондент NBC News Билл Нили предоставит нам редкую возможность увидеть сирийскую деревню, празднующую Рождество.
БИЛЛ НИЛИ, корреспондент NBC News:Доброе утро! За последние восемь ужасных военных лет у христиан в Сирии было мало поводов для торжества. Но в одном маленьком городке, где христиане сотни лет скрывались в горах, они теперь могут праздновать Рождество и свою свободу.
На библейском ландшафте страны, изуродованной войной, есть место, которое эта война почти уничтожила. Маалюля — христианский городок в преимущественно мусульманской Сирии. Некогда сюда тянулись паломники, потом здесь начались бои. Повстанцы захватили городок и оттеснили сирийскую армию. Монахинь похитили.
Я был там, под огнём.
БИЛЛ НИЛИ:В 500 ярдах отсюда повстанцы, они прижимают к земле их и нас…
Христианский монастырь стал снайперским гнездом.
МУЖЧИНА:Снайпер был здесь, у этого окна.
Остались дыры от пуль. Но сегодня церковь готова к Рождеству, готова праздновать.
МУЖЧИНА:Воскреснуть, если угодно.
БИЛЛ НИЛИ:Воскреснуть.
МУЖЧИНА:Да.
БИЛЛ НИЛИ: Почти две тысячи лет христиане искали здесь убежища. Они в буквальном смысле углублялись в эту сторону гор. Сейчас, когда война в Сирии подходит к концу, они говорят, что снова чувствуют себя в безопасности.
МУЖЧИНА:После освобождения стало безопасно. Угрозы больше не будет.
БИЛЛ НИЛИ:Повстанцы, бандиты, снайперы больше не пытались вернуться?
МУЖЧИНА:Нет.
Но они перенесли страдания и оплакивают погибших. Как миллионы людей в Сирии. Многим уже не родиться заново.
Вновь отстроить этот город — дело небыстрое. Некоторые из тех, кто бежал, так и не вернулись. Не вернулись и туристы, которые раньше приезжали в Маалюлю тысячами.
Как многие сирийские христиане, большинство здесь поддерживает президента Асада и считает, что Америка сделала недостаточно для победы над исламистами вроде ИГ. Но сегодня в городе, где вновь в безопасности празднуют рождение Иисуса, где говорят на его языке — арамейском, ненависти нет.
Дата выхода в эфир 24 декабря 2019 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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