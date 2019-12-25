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NBC: сирийские христиане празднуют Рождество после победы над боевиками

Материал представлен в переводе ИноТВ
Маленький городок Маалюля, жители которого говорят на языке Иисуса Христа — арамейском, привлекал огромное количество туристов и паломников, пока не был захвачен сирийскими повстанцами, передаёт NBC. Как отмечает телеканал, теперь, после поражения боевиков, местные христиане снова могут праздновать Рождество, чувствуя себя в безопасности.

А теперь о Сирии, где крах ИГ* означает, что христиане могут вернуться в церкви, которые когда-то подвергались нападениям. Главный международный корреспондент NBC News Билл Нили предоставит нам редкую возможность увидеть сирийскую деревню, празднующую Рождество.

БИЛЛ НИЛИ, корреспондент NBC News: Доброе утро! За последние восемь ужасных военных лет у христиан в Сирии было мало поводов для торжества. Но в одном маленьком городке, где христиане сотни лет скрывались в горах, они теперь могут праздновать Рождество и свою свободу.

На библейском ландшафте страны, изуродованной войной, есть место, которое эта война почти уничтожила. Маалюля — христианский городок в преимущественно мусульманской Сирии. Некогда сюда тянулись паломники, потом здесь начались бои. Повстанцы захватили городок и оттеснили сирийскую армию. Монахинь похитили.

Я был там, под огнём.

БИЛЛ НИЛИ: В 500 ярдах отсюда повстанцы, они прижимают к земле их и нас…

Христианский монастырь стал снайперским гнездом.

МУЖЧИНА: Снайпер был здесь, у этого окна.

Остались дыры от пуль. Но сегодня церковь готова к Рождеству, готова праздновать.

МУЖЧИНА: Воскреснуть, если угодно.

БИЛЛ НИЛИ: Воскреснуть.

МУЖЧИНА: Да.

БИЛЛ НИЛИ: Почти две тысячи лет христиане искали здесь убежища. Они в буквальном смысле углублялись в эту сторону гор. Сейчас, когда война в Сирии подходит к концу, они говорят, что снова чувствуют себя в безопасности.

МУЖЧИНА: После освобождения стало безопасно. Угрозы больше не будет.

БИЛЛ НИЛИ: Повстанцы, бандиты, снайперы больше не пытались вернуться?

МУЖЧИНА: Нет.

Но они перенесли страдания и оплакивают погибших. Как миллионы людей в Сирии. Многим уже не родиться заново.

Вновь отстроить этот город — дело небыстрое. Некоторые из тех, кто бежал, так и не вернулись. Не вернулись и туристы, которые раньше приезжали в Маалюлю тысячами.

Как многие сирийские христиане, большинство здесь поддерживает президента Асада и считает, что Америка сделала недостаточно для победы над исламистами вроде ИГ. Но сегодня в городе, где вновь в безопасности празднуют рождение Иисуса, где говорят на его языке — арамейском, ненависти нет.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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NBC США Северная Америка
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