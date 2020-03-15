Le Figaro: главы регионов Франции назвали выборы в разгар коронавируса «ошибкой» и «помешательством»

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В Норвегии коронавирусом заразились более тысячи человек
В Норвегии число случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 1077, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежский институт здравоохранения.
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Одноклубник Черышева заразился коронавирусом
Защитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Эсекьель Гарай сообщил, что заразился коронавирусом.
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Мишустин поручил доложить ему о предложениях по развитию экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и первому вице-премьеру Андрею Белоусову доложить на совещании 16 марта о предложениях по развитию экономики и социальной стабильности.
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СМИ: В Китае намерены возобновить баскетбольный чемпионат
Китайская баскетбольная ассоциация намерена в ближайшие недели возобновить проведение регулярного чемпионата, остановленного из-за вспышки коронавируса.
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Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.
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В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
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В Иране более 100 человек скончались за сутки из-за коронавируса
За сутки в Иране 113 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, число жертв возросло до 724.
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Матч молодёжного первенства РПЛ досрочно завершился из-за четырёх удалений
Матч 22-го тура молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Крыльями Советов» был досрочно завершён из-за удаления четырёх игроков самарской команды.
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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ждать в начале следующей недели в Москве.
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Источник сообщил об обнаружении тела мужчины в Москве
В Москве в квартире на Малой Сухаревской площади обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
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ACA дисквалифицировала бойца и его команду после потасовки на турнире в Черкесске
Дисциплинарный комитет при атлетической комиссии лиги Absolute Championship Akhmat дисквалифицировал бойца Алима Гугова и его секундантов Ислама Гугова и Беслана Жамурзова за участие в потасовке на турнире АСА Young Eagles 12 в Черкесске.
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Фуркад отметил, что впервые за 12 лет завершил КМ без проблем со здоровьем
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, завершивший спортивную карьеру, поделился необычным наблюдением о своём выступлении в Кубке мира в нынешнем сезоне.
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Узбекистан прекращает авиасообщение с другими странами
Правительство Узбекистана приостанавливает с 16 марта авиа- и автодорожное сообщение с другими странами из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Ростуризм призвал не посещать страны с эпидемией коронавируса
Ростуризм рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса.
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Клубы АПЛ обсудят ситуацию с коронавирусом 19 марта
Представители клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) 17 марта проведут экстренную встречу по ситуации с коронавирусом.
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Узбекистан закрывает школы и вузы из-за первого случая коронавируса
Власти Узбекистана после первого случая коронавируса в стране объявили о закрытии на карантин всех детских садов, школ и высших учебных заведений.
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Экс-капитан «Ливерпуля» высказался о возможном признании недействительными результатов сезона АПЛ
Бывший капитан «Ливерпуля» Фил Томпсон высказал мнение о возможных последствиях признания недействительными результатов сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Казахстан ограничит въезд и выезд на время режима ЧП
На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны.
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Макгрегор сообщил, что его тетя умерла не от коронавируса
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что причиной смерти его тёти стал не коронавирус.
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На маршруте российско-турецкого патруля в Идлибе произошли провокации
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля на трассе М4 в сирийском Идлибе был сокращён из-за провокаций бандформирований.
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Курц объявил о запрете въезда в Австрию из России из-за COVID-19
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна закроет въезд туристам из Великобритании, Нидерландов, России и с Украины, а также прекратит авиасообщение с этими странами.
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Премьер-министр Японии заверил, что ОИ-2020 пройдут согласно плану
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут согласно плану, несмотря на опасения, связанные с пандемией коронавируса.
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В Казахстане ввели чрезвычайное положение
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Команда «Формулы-1» Ferrari закрыла базу из-за коронавируса
Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari закрыла свою базу в Маранелло из-за пандемии коронавируса.
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Трое россиян заразились коронавирусом на территории России
По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.
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СМИ: Грабители вломились в дом Вертонгена и угрожали его семье
Группа неизвестных ограбила дом защитника лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена.
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Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается
Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается с 15 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Военные России и Турции приступили к патрулированию в Идлибе
Российские и турецкие военные приступили к первому совместному патрулированию трассы М4 в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.
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Брызгалов объяснил, почему снова проголосует за Трампа
Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов рассказал, что собирается вновь проголосовать за Дональда Трампа на выборах президента США.
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РЖД сообщает об отмене поездов в Молдавию и на Украину
Международные поезда, которые курсируют между Россией, Украиной и Молдавией, отменяются с 17 марта из-за решений железных дорог этих стран в связи с распространением коронавируса.
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В городе Дудинка восстановили электроснабжение
На севере Красноярского края в городе Дудинка восстановили подачу электроэнергии в полном объёме. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
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Агент Головина назвал логичным шагом продление контракта с «Монако»
Агент Олег Артёмов, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал подписание нового контракта между игроком и клубом.
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В Белоруссии сообщили о приостановке курсирования поездов на Украину
Белорусская железная дорога сообщила, что курсирование поездов между Белоруссией и Украиной временно приостанавливается в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Marvel Studios приостановила производство двух сериалов из-за коронавируса
Компания Marvel Studios приостановила производство мини-сериалов «Локи» и «ВандаВижн», которые снимает для стримингового сервиса Disney+.
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В Ватикане не будет прихожан на пасхальных службах
Торжественные пасхальные службы из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан, сообщает AFP.
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В «Формуле-1» могут отменить летний перерыв и изменить формат уикендов
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал о возможных вариантах проведения сезона 2020 года в свете ситуации с пандемией коронавируса.
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Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии
В Красноярском крае город Дудинка, в котором проживают около 21 тыс. человек, остался без теплоснабжения и горячей воды в связи с обрывом на линии электропередачи.
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Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса
Полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Джастин Клюйверт рассказал, как он проводит свой карантин из-за пандемии коронавируса.
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В Москве из больницы выписали 52 контактировавших с больными COVID-19
В Москве из больничного комплекса в Коммунарке выписаны 52 человека, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главврача больницы Дениса Проценко.
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Шварцман рассказал, что теннисисты делятся мемами о коронавирусе в общем чате в WhatsApp
Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал, как игроки поддерживают связь во время паузы, объявленной Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) из-за пандемии коронавируса.
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Суд перенёс на два месяца заседание по Нетаньяху из-за коронавируса
Окружной суд Иерусалима перенёс на 24 мая назначенное на 17 марта заседание по делам исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за распространения коронавируса в стране.
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Голкипер «Рейнджерс» Георгиев показал полки магазина Нью-Йорка, опустошённые из-за коронавируса
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев показал полки одного из супермаркетов Нью-Йорка, опустошённые из-за паники, связанной с пандемией коронавируса.
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Экономист оценил включение двух российских компании в чёрный список в США
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT сообщение о том, что США включили две российские компании в чёрный список.
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В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля
В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся. Погибли два человека.
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Минстрой предложил новый порядок взыскания задолженности по ЖКУ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.
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Ситуация с коронавирусом может повлиять на сроки рассмотрение дела «Манчестер Сити» в CAS
Ситуация с распространением коронавируса нового типа может повлиять на рассмотрение апелляции английского футбольного клуба «Манчестер Сити» в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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В Тверской области изолировалась прилетевшая из Италии женщина
В Конаково Тверской области медики взяли анализы на коронавирус у женщины, которая 12 марта вернулась из Италии.
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Корабли ТОФ провели противолодочные учения
Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе рейдовых противолодочных учений в районе Владивостока отработали действия по поиску и уничтожению подлодки условного противника.
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Эксперт рассказал о сроках полного восстановления валютного рынка
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в беседе с «Российской газетой» рассказал о сроках восстановления валютного рынка.
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СМИ: Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы.