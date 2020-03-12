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Verge: ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

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ВОЗ заявила о том, что распространение COVID-19 теперь «можно характеризовать как пандемию», пишет The Verge. Как напоминает издание, в настоящее время в мире зарегистрировано более 118 тыс. случаев заболевания коронавирусом.
Verge: ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире
Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса в мире, пишет The Verge. Как отмечает издание, это первая пандемия со времён вспышки свиного гриппа H1N1.
 
На настоящий момент зафиксировано более 118 тыс. случаев заболевания COVID-19 в 114 странах.
 
«Поэтому мы сделали оценку, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», — приводит издание заявление ВОЗ в Twitter.
 
Организация продолжает внимательно следить за распространением вируса, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
 
«Мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьёзности (заболевания. — ИноТВ), так и тревожными уровнями бездействия, — подчеркнул он. — Мы каждый день призываем страны принять срочные и агрессивные меры».
 
Крупные вспышки коронавируса отмечены в Италии, Южной Корее и США. В Соединённых Штатах медленное развёртывание тестирования и его ограниченные возможности негативно отразились на реакции страны на болезнь.
 
По словам гендиректора ВОЗ, распространение вируса всё ещё можно контролировать. Он указал и на Китай, и на Южную Корею, где вспышки заболевания, по-видимому, идут на спад.
 
«Это выполнимо», — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.
 
По данным ВОЗ, пандемия — это «распространение нового заболевания во всём мире». Однако нет никаких точных критериев для определения того, когда болезнь достигает уровня пандемии: нет никакого порога заболеваний или смертей, после преодоления которого можно применять это определение, подчёркивает The Verge.
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источник
Verge США Северная Америка
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