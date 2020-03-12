Verge: ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса в мире, пишет The Verge. Как отмечает издание, это первая пандемия со времён вспышки свиного гриппа H1N1.

На настоящий момент зафиксировано более 118 тыс. случаев заболевания COVID-19 в 114 странах.

«Поэтому мы сделали оценку, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», — приводит издание заявление ВОЗ в Twitter.

Организация продолжает внимательно следить за распространением вируса, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьёзности (заболевания. — ИноТВ), так и тревожными уровнями бездействия, — подчеркнул он. — Мы каждый день призываем страны принять срочные и агрессивные меры».

Крупные вспышки коронавируса отмечены в Италии, Южной Корее и США. В Соединённых Штатах медленное развёртывание тестирования и его ограниченные возможности негативно отразились на реакции страны на болезнь.

По словам гендиректора ВОЗ, распространение вируса всё ещё можно контролировать. Он указал и на Китай, и на Южную Корею, где вспышки заболевания, по-видимому, идут на спад.

«Это выполнимо», — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, пандемия — это «распространение нового заболевания во всём мире». Однако нет никаких точных критериев для определения того, когда болезнь достигает уровня пандемии: нет никакого порога заболеваний или смертей, после преодоления которого можно применять это определение, подчёркивает The Verge.