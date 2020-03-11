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СТРАНА: на Украине объявили общенациональный карантин

Материал представлен в пересказе ИноТВ
До 3 апреля на Украине объявлен общенациональный карантин из-за коронавируса. Как пишет «СТРАНА», он предусматривает закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек и закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
СТРАНА: на Украине объявили общенациональный карантин
Reuters

С 11 марта на Украине объявили общенациональный карантин. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщила присутствовавшая на заседании кабинета министров депутат Виктория Сюмар. 

«Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля», — заявила депутат.
 
По её словам, он предусматривает закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Примечательно, что Верховная рада продолжит свою работу.
 
Также будет закрыта большая часть КПП: из 219 останется 49. На них будут оборудованы места для карантина.
 
О карантине в Киеве также заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. До конца марта не будут работать вузы, школы, спортивные секции, кинотеатры, отменят концерты и конференции.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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