СТРАНА: на Украине объявили общенациональный карантин

До 3 апреля на Украине объявлен общенациональный карантин из-за коронавируса. Как пишет «СТРАНА», он предусматривает закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек и закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

С 11 марта на Украине объявили общенациональный карантин. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщила присутствовавшая на заседании кабинета министров депутат Виктория Сюмар.

«Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля», — заявила депутат.

По её словам, он предусматривает закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Примечательно, что Верховная рада продолжит свою работу.

Также будет закрыта большая часть КПП: из 219 останется 49. На них будут оборудованы места для карантина.

О карантине в Киеве также заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. До конца марта не будут работать вузы, школы, спортивные секции, кинотеатры, отменят концерты и конференции.