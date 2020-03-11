УП: Польша ввела санитарный контроль на границе с Украиной

Польша ввела санитарный контроль на пограничных переходах с Украиной из-за распространения коронавируса. Как передаёт «Украинская правда», проверки будут проводиться в отношении всех людей и транспортных средств на автомобильных пограничных переходах, а также пассажиров поездов.

Из-за распространения коронавируса Польша после полудня 10 марта начала осуществлять санитарные проверки на пограничных переходах с Украиной. Как пишет «Украинская правда», об этом заявила пресс-секретарь подкарпатского воеводы Малгожата Ваксмундзкая-Шарек.

«Санитарную проверку проводят в отношении всех людей и транспортных средств на автомобильных пограничных переходах, но такую ​​проверку проходят также и пассажиры поездов. Медслужбы меряют температуру, а работники пограничной службы собирают локализационные карты», — заявила она.

«Если какое-либо лицо заявляет о плохом самочувствии или имеет повышенную температуру, дальнейшие действия выполняют санитарные службы в соответствии с инструкциями главного санитарного инспектора», — добавила пресс-секретарь.

Как напоминает издание, Польша с 10 марта ввела санитарный контроль со всеми соседними государствами. Внешнюю границу ЕС с Украиной, Белоруссией и Россией ежедневно пересекают около 140 тыс. человек. В настоящее время в Польше подтвердили 20 случаев заражения новым коронавирусом.