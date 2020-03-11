Le Parisien: под видом полицейских мошенники заставили китайских туристов платить «штраф» за ношение маски

Эпидемия коронавируса послужила поводом для появления нового вида мошенничества на французских улицах, пишет Le Parisien. Как сообщило посольство Китая, некоторые его граждане были «оштрафованы» фальшивыми полицейскими за ношение медицинской маски, закрывающей лицо, в общественном месте. Кроме того, злоумышленники проникают в дома живущих во Франции китайцев под видом сотрудников органов здравоохранения с целью грабежа, предупреждает посольство.

На волне эпидемии коронавируса во Франции появился новый вид мошенничества, сообщает Le Parisien. Посольство Китая в Париже сообщило, что многие туристы из Поднебесной с медицинскими масками на лице стали жертвами «фальшивых полицейских», которые требовали с приезжих уплаты штрафа, ссылаясь на закон о запрете полного закрытия лица.

Как поясняет издание, в отличие от китайских городов, где почти все жители носят маски по рекомендации органов здравоохранения, чтобы избежать заражения вирусом Covid-19, во Франции люди, закрывающие лица, боясь заражения, остаются редкостью. Не рекомендуют носить маски и власти страны, опасающиеся дефицита. Исключение из этого правила составляют туристы из Китая и других стран, ставшие «манной небесной» для новых жуликов.

По сообщениям сайта посольства, «полицейские» обязали китайских студентов уплатить «штраф» в размере €150 за нарушение закона, запрещающего закрывать лицо в общественных местах. После проверки правоохранительных органов выяснилось, что за сотрудников полиции себя выдавали преступники. Как подчеркнули в посольстве, «ношение маски по состоянию здоровья абсолютно не противоречит закону».

Франция была первой европейской страной, запретившей полное закрытие лица в публичном пространстве в 2010 году, напоминает газета. За ношение никаба или паранджи предусмотрен штраф на сумму до €150.

Посольство также сообщило о существовании мошенников, выдающих себя за сотрудников органов здравоохранения для того, чтобы проникнуть в дома живущих во Франции выходцев из Китая и обокрасть их. Дипломаты призывают соотечественников «быть начеку», общаясь с людьми, утверждающими, что действуют в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

По словам издания, представители азиатского сообщества порой становятся в парижском регионе жертвами агрессии из корыстных побуждений, а после начала эпидемии акты расизма по отношению к китайцам участились по всей Европе.