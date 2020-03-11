Le Parisien: под видом полицейских мошенники заставили китайских туристов платить «штраф» за ношение маски
На волне эпидемии коронавируса во Франции появился новый вид мошенничества, сообщает Le Parisien. Посольство Китая в Париже сообщило, что многие туристы из Поднебесной с медицинскими масками на лице стали жертвами «фальшивых полицейских», которые требовали с приезжих уплаты штрафа, ссылаясь на закон о запрете полного закрытия лица.
Как поясняет издание, в отличие от китайских городов, где почти все жители носят маски по рекомендации органов здравоохранения, чтобы избежать заражения вирусом Covid-19, во Франции люди, закрывающие лица, боясь заражения, остаются редкостью. Не рекомендуют носить маски и власти страны, опасающиеся дефицита. Исключение из этого правила составляют туристы из Китая и других стран, ставшие «манной небесной» для новых жуликов.
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