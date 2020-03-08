Das Erste Оригинал

Das Erste: коронавирус «отправил на карантин» и китайский экспорт, и американский доллар

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Из-за распространения коронавируса экспорт из Китая снизился почти на пятую часть, а объёмы внешней торговли страны в целом сократились на 11%. В Европе наиболее тяжёлой ситуация остаётся в Италии, первый случай заражения выявлен на Мальте. А в США на карантин попадают даже долларовые банкноты, которые приходят в страну из Азии, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.
Das Erste: коронавирус «отправил на карантин» и китайский экспорт, и американский доллар
Reuters

Таможенная служба Пекина впервые представила статистику по последствиям коронавируса: экспорт Китая снизился почти на пятую часть, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

По данным, обнародованным властями Пекина, за январь и февраль во внешней торговле страны произошёл серьёзный спад — за этот период китайский экспорт сократился более, чем на 17% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Ввоз товаров в Китай сократился на 4%. В целом, внешняя торговля страны снизилась на 11%.

Значительные части китайской экономики уже больше шести недель практически парализованы из-за множества ограничений, действующих в стране, отмечает немецкий телеканал. До сих пор есть рабочие, которые не могут вернуться на фабрики из-за ограничений на передвижения или необходимости соблюдать карантин. Промышленное производство хромает в связи с нехваткой отдельных запчастей или необходимых товаров. Существенные ограничения продолжают действовать в сфере логистики и транспортировки продукции.

Согласно правительственным данным, 78 млн рабочих-отходников вернулись на свои рабочие места, — это 60% всех, кто вернулся на родину к китайскому новому году в конце января. Однако через такие передвижения населения повышается и риск заражения вирусом, подчёркивает Das Erste.

В Иране за день было зарегистрировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности власти Тегерана сообщают о 5832 случаях, до сих пор от болезни погибло 145 человек, в том числе одна из депутатов парламента страны. В Южной Корее число заболевших составляет свыше 7 тыс. человек.

Ответственные за здравоохранение ведомства США сообщают о двух новых смертельных случаях заболевания коронавирусом в штате Флорида. Таким образом, число погибших от вируса в США достигло 16 человек, известно о 200 с лишним случаях заражения.

Из-за повышенного риска заражения в штате Техас отменён технологический и музыкальный фестиваль South by Southwest. Ранее множество крупных концернов, таких, как WarnerMedia, Netflix, Apple, Amazon Studios, Facebook и Twitter, заявили о том, что не будут участвовать в выставке в этом году.

Мерам по обеспечению безопасности подверглись даже американские банкноты: долларовые купюры, попавшие в США из Азии, с 21 февраля удерживаются в течение семи — десяти дней. Впрочем, американским гражданам не стоит беспокоиться о дефиците наличных денег, уверяют в Центробанке США.

Первая пациентка с коронавирусом появилась в ещё одной стране ЕС — Мальте. Ею оказалась 21-летняя девочка, которая вернулась после поездки на север Италии в конце февраля.

Наиболее сильно поражённой коронавирусом страной в Европе остаётся Италия. На данный момент там зарегистрировано уже почти 200 случаев заболевания со смертельным исходом. В связи с кризисом страна хочет частично ограничить работу системы правосудия.

Крупный итальянский банк Intesa Sanpaolo намерен пожертвовать на борьбу с эпидемией до €100 млн, а также выделить €5 млрд на кредиты, в том числе €1 млрд для туристического сектора.

Австрийские таможенные службы пресекли контрабанду марлевых повязок в Германию, а также обнаружили при досмотре турецкого туристического автобуса 25 кг мяса, 1200 сигарет и 21 тыс. марлевых повязок, при продаже которых контрабандисты могли выручить, по меньшей мере, €50 тыс.

В связи с перебоями снабжения медицинского персонала защитными средствами, многие правительства ужесточили условия продажи. Так, Германия на этой неделе запретила экспорт кислородных масок, защитных перчаток и другой защитной спецодежды, сообщает Das Erste. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Das Erste Германия Европа
теги
Австрия Азия болезнь вирус доллар Европа здоровье Италия карантин Китай контрабанда коронавирус медицина США эпидемия Южная Корея
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров