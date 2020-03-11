«Мне тут ваш свиной грипп не нужен»: слушатели NPR рассказали, как столкнулись с ксенофобией из-за коронавируса

С распространением коронавируса, впервые обнаруженного в Китае, не менее стремительными темпами усиливается и дискриминация по отношению к людям азиатской наружности, пишет NPR. Как рассказали ресурсу радиослушатели, многие из них, вне зависимости от возраста и места жительства, лично столкнулись с ксенофобией и призывами «отправляться обратно в Китай».

Мировой кризис, вызванный коронавирусом, показал, что страх подхватить новую страшную инфекцию идёт рука об руку с ксенофобией, пишет на своём сайте сообщество американских радиостанций National Public Radio (NPR). Из-за того что вспышка заболевания началась в Китае, вслед за распространением коронавируса последовало и повсеместное усиление дискриминации в отношении людей азиатской внешности.



Как отмечает NPR, многие радиослушатели поделились с ресурсом личным опытом столкновения с ксенофобией, вызванной эпидемией коронавируса. Как выяснилось, дискриминация затронула американцев азиатского происхождения по всей стране — «вне зависимости от национальности, места проживания или возраста».



Комментарии слушателей показали, что особенно несладко им приходится в общественном транспорте. Так, Роджер Чанг из Сан-Франциско вспомнил, как в поезде по дороге на работу какая-то белая женщина пристально на него смотрела и прикрывала нос и рот, а когда он в шутку объявил, что не болеет коронавирусом, ответила, что она «не расистка — просто не хочет заболеть».



Эллисон Парк из Бруклина рассказала, как во время поездки в Вашингтон в метро она столкнулась с мужчиной, который заявил ей: «Идите отсюда. Возвращайтесь к себе обратно в Китай. Мне тут ваш свиной грипп не нужен». Через неделю уже в Сан-Франциско другой мужчина тоже призывал её «отправляться обратно в Китай» и угрожал пристрелить.



Спровоцировать негативную реакцию окружающих может всего один чих. К примеру, по словам Эми Джирависиткул из Бостона, стоило ей «чихнуть себе в рукав», сидящий рядом в автобусе мужчина стал бормотать себе под нос что-то о «больных китайцах», а когда она возмутилась, тот и вовсе потребовал, чтобы она «прикрыла свой чёртов рот».



По данным NPR, жертвами коронавирусной ксенофобии становятся и дети, причём дискриминация исходит как от их сверстников, так и от взрослых. Девин Кабанилла из Сиэттла утверждает, что в одном из крупных супермаркетов продавец сказал его жене-кореянке и их сыну отойти от столика с дегустационной едой и поинтересовался, не из Китая ли они. И хотя представители сети супермаркетов впоследствии извинились перед семьёй Кабанилла, Девин по-прежнему возмущён: «Это в очередной раз напоминает нам, что когда люди смотрят на нас, они не видят в нас американцев».



13-летняя Сара Ольгорд поделилась, что с самого начала вспышки одноклассники стали дразнить её и других учеников азиатской наружности «коронами» и спрашивать, едят ли они собак.



Ресурс обращает внимание, что из-за коронавируса антиазиатские настроения распространились не только в США, но и во многих других странах, большую часть населения которых составляют белые. Сюда входят Австралия, где родители не дают докторам с азиатской внешностью лечить своих детей, и Канада, где группа активистов призвала руководство школы выследить и изолировать китайско-канадских учеников, которые могли посетить Китай в период празднования Нового года по лунному календарю.



Теа Са из Германии жалуется, что во время неприятных инцидентов за неё никто не вступался, да и немецкие политики или прочие влиятельные медийные лица ни разу не высказались в поддержку страдающих от дискриминации азиатов. Американские радиослушатели подтверждают: в их ситуациях к ним тоже никто не пришёл на подмогу.



В то же время, как признаются комментаторы, раз столкнувшись с подобным обращением, уже трудно выкинуть это из головы. «Не знаю, можно ли назвать это «паранойей». Но теперь это застряло у меня в голове. Мне хочется знать, думают ли они: «Мне нужно держаться от неё подальше, не хочу проходить рядом». Теперь, когда семя сомнения укоренилось в моём сознании, трудно об этом не думать», — утверждает Джейн Хун из Нью-Йорка.