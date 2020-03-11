Euronews: «ситуация беспрецедентна» — европейский туризм не знает, когда выйдет из кризиса

Туроператоры Европы несут огромные потери из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт Euronews, эксперты не могут просчитать, насколько серьёзными будут последствия для бизнеса, и не знают, как скоро после завершения кризиса отрасль сможет полностью восстановиться.
В Венеции террасы, улицы и площади обычно заполнены туристами со всего мира. Но Италия, одна из самых популярных стран для путешественников, сейчас в строгой изоляции. Это должно помочь сдержать распространение вируса, но как это влияет на туризм?
Европейские авиакомпании, включая British Airways и многих лоукостеров, отменяют почти все рейсы в Италию. Рим призывает граждан не выходить из дома, и популярные туристические достопримечательности пустуют. Федерация туризма Италии сообщает, что в одной только столице отменено более 90 процентов мартовских заказов и бронирований.
Быстро ли сможет восстановиться отрасль? Туризм в последние годы доказал большую устойчивость к разного рода неурядицам. Есть ли отличия в нынешней ситуации?
ЭДУАРДО САНТАНДЕР, исполнительный директор Европейской комиссии по туризму:Отличия есть, и большие. В последний раз что-то подобное мы наблюдали после терактов в Париже и в Брюсселе. Но сегодняшняя ситуация беспрецедентна, такого ещё не бывало, и мы не можем высчитать, насколько серьёзными будут последствия для бизнеса. Обычно после завершения кризиса туристические направления могут полностью восстановиться меньше чем за полгода. Но в этот раз у нас очень мало информации, и мы ни в чём не уверены.
В Италии туристическая отрасль — один из главных двигателей роста. Этот сектор составляет 13 процентов ВВП страны, тогда как в Испании — 15 процентов, а во Франции — 10 процентов. В целом европейский туризм даёт работу 30 миллионам человек.
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