DM: центр эротики со стеклянной крышей — власти Амстердама предлагают замену «кварталу красных фонарей»

Для борьбы с чрезмерной загруженностью «квартала красных фонарей», власти Амстердама предлагают построить альтернативный вариант — 5-этажный «центр эротики», сообщает Daily Mail. По словам мэра города Фемке Хальсема, проект будет включать в себя всё, что сегодня есть в известной достопримечательности: работниц секс-индустрии, рестораны и салоны красоты.

В рамках «зачистки» «квартала красных фонарей» власти Амстердама рассматривают возможность строительства огромного «центра эротики» с проститутками, салонами красоты и стеклянной крышей, сообщает Daily Mail.

Проконсультировавшись с сотрудниками секс-индустрии, туристами и местными жителями, мэр города Фемке Хальсема обнародовала две возможные опции, которые могли бы решить проблему слишком большой загруженности известной амстердамской достопримечательности. Один из вариантов представляет собой создание «секс-отеля», посещать который можно будет только по предварительной брони.

Однако, по словам градоначальницы, ей больше нравится альтернативная опция — огромный «центр эротики», который «будет включать в себя всё, что сегодня есть в «квартале красных фонарей», но при этом в автономном пространстве». Это будет пятиэтажное строение с номерами для 100 проституток, ресторанами, парикмахерскими, салонами красоты и студиями загара. Хальсема также отмечает, что к центру можно будет присовокупить «эротический театр» и «секс-клуб». Мэр считает, что в здании можно было бы сделать стеклянную крышу — «чтобы проходил дневной свет или можно было смотреть на звёзды».

По данным Daily Mail, хотя конкретной локации под строительство такого проекта пока выделено не было, Хальсема настаивает, что «центр эротики» лучше открыть ближе к центру города, чтобы привлечь туристов, но в то же время чтобы большой наплыв посетителей не мешал жизни района. Как заявила мэр, она осознаёт, что ни один проект не заменит существующий «квартал красных фонарей», но это подарит гостям города выбор и поможет разгрузить слишком людную часть города, где нередко происходят неприятные инциденты.

Хальсема заявила, что летом члены городского совета получат возможность проголосовать за понравившийся им вариант. Они уже ввели запрет на экскурсии в «квартале красных фонарей», который вступит в силу с 1 апреля.

Газета подчёркивает, что Фемке Хальсема — последняя из длинной череды мэров Амстердама, которые на протяжении нескольких лет безуспешно пытаются решить проблему засилья туристов в столице Нидерландов. За последнее десятилетие число гостей города существенно возросло и в 2018 году составило 18 млн человек. По прогнозам, в 2030 году в Амстердам приедут 50 млн туристов, что в 50 раз превышает настоящее население города. Среди предложений по сокращению числа приезжающих власти неоднократно раздумывали о закрытии для туристов знаменитых кофе-шопов, где продают марихуану, однако от этой идеи до сих пор отказываются, потому что полагают, что такие меры отпугнут слишком много людей.