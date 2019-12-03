Der Spiegel: в Голландии призвали посадить всех кошек под «домашний арест»

Домашние кошки являются значительной угрозой для многообразия видов, пишет Der Spiegel, ссылаясь на доклад голландских юристов Ари Трауборста и Хана Зомсена. В одной только Германии ежегодно жертвами кошек становятся сотни миллионов птиц и млекопитающих. В связи с этим Трауборст и Зомсен призвали государства ЕС обратить внимание на проблему и обязать хозяев не выпускать своих кошачьих питомцев на улицу без присмотра.

Находясь в помещении, домашние кошки ведут себя тихо и мирно, однако когда хозяева выпускают их погулять на улицу, происходит перемена, на которую долгое время не обращали внимания ни сами владельцы, ни защитники окружающей среды, ни судьи или политики, пишет Der Spiegel: снаружи «милый мурлыка» превращается в убийцу. Во многом ради собственного развлечения кошки уничтожают беззащитных птиц, мышей, лягушек, жаб, ящериц, летучих мышей и молодых зайцев.

«Мародёрствующие» в садах и дворах кошки представляют крайне недооценённую опасность для многообразия видов, отмечает издание. Только в Германии насчитывается 15 млн домашних кошек: количество их жертв достигает сотен миллионов.

Юристы Ари Трауборст и Хан Зомсен из Тилбургского университета в Нидерландах провели экспертизу, по результатам которой было установлено, что кошачья охота на территории ЕС является незаконной, и согласно действующему законодательству, кошкам нельзя гулять по улице без поводка и без присмотра. Трауборст и Зомсен сделали такой вывод на основе конвенции о природном многообразии 1992 года, положения о защите птиц в ЕС и свода правил ЕС о защите флоры и фауны.

Согласно Трауборсту и Зомсену, домашние кошки угрожают выживанию 367 видов животных по всему миру, пишет Der Spiegel, а также уже поучаствовали в истреблении 40 видов птиц и 21 вида млекопитающих. Кроме того, учёные подчеркнули, что право ЕС ставит под особую защиту местные виды животных и растений, при этом кошки не относятся к таковым: они являются завезённым видом.

Самих кошек не стоит обвинять за их поведение, отмечают Трауборст и Зомсен: ответственность несут их хозяева, позволяющие им гулять без присмотра. Согласно положению ЕС о защите птиц, все государства ЕС не имеют права игнорировать регулярные нарушения со стороны кошек, заключающиеся в убийстве птиц и опустошении их гнёзд, однако ни одна европейская страна не соблюдает эту обязанность.

По мнению учёных, за проблему свободно бродящих кошек необходимо срочно приниматься, тем более что её решение намного проще, чем в случае иных угроз для видового многообразия, таких как изменения климата и агропромышленность. Такие меры в интересах самих кошек, считают Трауборст и Зомсен, поскольку они будут оставаться дома и не подвергаться угрозе попасть под автомобиль или заразиться какой-либо инфекцией.

Как отмечает Der Spiegel, доклад голландских учёных уже вызвал резкие реакции в Нидерландах и в Брюсселе. Один из голландских депутатов назвал экспертизу «полнейшей бессмыслицей», а один из официальных представителей ЕС отметил, что никто в Евросоюзе не намеревается ограничивать свободу перемещения, в том числе и для домашних кошек.