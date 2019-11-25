Welt объяснила голландский запрет на быструю езду: Нидерланды слишком малы для немецких скоростей

Во многих вопросах Германия выступает образцом для подражания, однако в том, что касается ограничения скорости на автобанах, она предпочитает быть в числе отстающих. Как отмечает немецкая газета Die Welt, в этой сфере пример подают голландцы: по их дорогам нельзя передвигаться со скоростью выше 100 км/ч. По версии издания, это связано не столько с заботой о климате, сколько с тем, что Нидерланды — маленькая страна: чем медленнее по ней едешь, тем больше она кажется.

Когда речь идёт о климате, культуре гостеприимства и отказе от атомной энергетики, Германия выступает в роли образца для подражания для всего мира, пишет немецкая газета Die Welt.

Чего это стоит, в расчёт не принимается, и если целые отрасли промышленности при этом пускаются коту под хвост, — что с того? Строителям дорог просто придётся научиться конструировать вебсайты — разумеется, исключительно для экологически сертифицированных продуктов, иронизирует автор. Только «в одной из дисциплин» Германия предпочитает оказаться «в хвосте» — когда речь идёт о лимите скорости на автобанах, сообщается в статье.

Только недавно бундестаг преобладающим большинством проголосовал против соответствующего предложения зелёных. Если заглянуть в автомобильный атлас Европы, нетрудно убедиться, что Германия действительно является единственной не знающей ограничений скорости страной между Польшей на востоке и Португалией на западе, Норвегией на севере и Италией на юге. Она представляет собой своего рода белое пятно в центре Европы, отмечает издание. Даже в Албании, Македонии и Хорватии нельзя ездить быстрее 130 км/ч.

В Нидерландах, к примеру, можно развивать скорость не выше 100 км/ч. Автор статьи признаётся, что выступает за ограничение скорости, однако те нормы, которые действуют в Нидерландах, он считает нелепыми — тем более что речь идёт не о предотвращении несчастных случаев, а о политических мерах в сфере климата.

Общественное транспортное сообщение в Нидерландах развито намного лучше, чем в Германии, считает немецкий журналист. Страна густо населена. В Германии на одном квадратном километре проживают 237 жителей, тогда как в Нидерландах — 511.

Однако государственный совет в Гааге, консультирующий правительство по важным вопросам, решил, что выбросы азота в стране должны быть ограничены «в интересах чистоты воздуха». Поэтому правительство снизило максимально допустимую скорость со 130 км/ч до 100 км/ч. Чем медленнее едут автомобили, тем меньше вредных веществ они выбрасывают в атмосферу, посчитали в правительстве Нидерландов. Это означает, что оптимальная максимальная скорость составляет 0 км/ч, поясняет немецкая газета.

Между тем, автор статьи предполагает, что за этим кроется нечто, отличное от заботы о качестве воздуха. Нидерланды — маленькая страна. Стоит только въехать в неё через Венло на юго-востоке, как оказываешься уже на побережье Северного моря. «Чем медленнее едешь, тем больше кажется страна», — подчёркивает Die Welt. Это связано с пространственно-временным континуумом, который играет свою роль и в теории относительности, рассуждает журналист издания.

Проще говоря, в случае с расстоянием значение имеет не только протяжённость пути, но и время, необходимое для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б пешком, верхом или на машине.

«Эго голландцев больше, чем республика семи объединившихся провинций, отделившихся от Испании в конце XVI века», — утверждает автор статьи. Иероним Босх, Эразм Роттердамский, Вильгельм Оранский, Питер Стёйвесант и Бенедикт Спиноза были голландцами, как и Йохан Кройф, Лу ван Бург и Руди Каррелл.

«Голландцы были европейцами раньше, чем это понятие оккупировал Евросоюз», — пишет издание. Они изобрели микроскоп, телескоп, а также индийский рийстафель — то есть, комплексный обед, хотя на самом деле он индонезийский, подчёркивает автор статьи. «Поэтому позволим им небольшое жульничество с ограничением скорости, — заключает немецкий журналист. — Оно никому не вредит и делает голландцев счастливыми».