Euronews: сувениры с Путиным — не самые популярные в Петербурге, но приносят продавцам постоянный доход

Сувенирные киоски в центре Санкт-Петербурга, родины российского президента Владимира Путина, пользуются большой популярностью у гостей города из России и других стран. По словам продавцов, сувениры с изображением Путина сейчас не вызывают чрезмерного ажиотажа, но приносят им «твёрдый и постоянный доход». Однако не все петербуржцы приветствуют такое изобилие многоликого «президент-арта» рядом с домом, отмечает Euronews.
Сувенирные киоски и стенды в центре Санкт-Петербурга пользуются популярностью у гостей города. Под стенами дворцов и куполами соборов здесь можно выбрать себе своего Владимира — сувенирное изобилие позволит каждому уехать домой с кружкой, магнитом, календарём и даже матрёшкой с изображением президента России.
Кто-то купит сувенир с пиететом, кто-то — с чувством юмора, но популярность от этого только растёт. Так, по крайней мере, считает один из художников, чьи работы выставляются в сувенирной лавке, Алексей Сергиенко. Как художник, он гордится своими произведениями, а как бизнесмен — удачной подачей материала. Ещё в 2012 году он устраивал выставку своих работ под названием «Президент — добрейшей души человек».
«Владимир Владимирович стал фигурой, равной Че Геваре и Махатме Ганди, или где-то между ними. Он символ, да, символ силы, традиционных ценностей», — объясняет Сергиенко.
Впрочем, его коллеги по цеху не считают, что сувениры с изображением президента — самые популярные у туристов. «Три-четыре процента — небольшая доля, — говорят они, — зато это твёрдый и постоянный доход».
Не всем, разумеется, нравится такое изобилие многоликого «президент-арта».
«Мы что, в Северной Корее? — возмущается Андрей Степанов, инженер, 60 лет. — «Великий Путин» — и так повсюду: на телеэкранах, на первых полосах газет, его портреты везде висят... А тут ещё и прямо перед собственным домом! Хотелось бы поменьше».
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