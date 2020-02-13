«Зеленский никому не нужен»: образ украинского президента не востребован у туристов

После победы Владимира Зеленского на выборах украинские продавцы сувенирной продукции решили, что на нём можно подзаработать и начали заказывать футболки, чашки, ручки и матрёшки с изображением нового президента. Однако, как выяснили «Вести», сегодня Зеленский — самый невостребованный товар: матрёшек с его изображением практически не найдёшь в торговых точках украинской столицы. Однако, пишет издание, с лёгкостью можно отыскать Трампа, Меркель и даже Ленина со Сталиным.

Украинские продавцы сувенирной продукции после победы Владимира Зеленского на выборах решили, что на нём можно хорошо подзаработать: они начали заказывать футболки, чашки, ручки с изображением нового президента, но практически ничего не продали. Журналистам «Вестей» киевские продавцы рассказали, что «Зеленский — самый невостребованный товар».

В подземном переходе на главной площади украинской столицы журналистам в одной из сувенирных лавок категорически ответили: «Зеленского вы не найдёте! Он никому не интересен». Однако, пишет издание, продавщица ошибалась: в соседней лавке среди изобилия русских матрёшек несколько рядов занимают расписные куклы нынешних и бывших лидеров — рядом с Трампом, Меркель стоит... Сталин. А чуть правее от них Владимир Зеленский.

«Там Зеленский не один. Там подборка украинских лидеров. За Зеленским следует Порошенко, потом идёт Тимошенко, Ющенко и Кучма», — рассказала продавец. На вопрос, а где же Янукович с Кравчуком и почему среди президентов оказалась Тимошенко, женщина лишь пожала плечами.

«Януковича вы уже нигде не найдёте и ни в каких вариантах. Он, золотой батон и унитаз были популярны три-четыре года назад. Сегодня даже Путин не так востребован. Только туалетная бумага с его портретом за 30 гривен осталась и, если честно, тоже не пользуется спросом», — говорит продавец.

Основной акцент сувенирщики делают на народном творчестве, но только это творчество вовсе не украинского народа. Например, на вышиванках написано «Сделано в Польше», у магнитиков с видами Киева родина — Китай, платки с украинскими узорами и вовсе из России.

Примечательно, подчёркивает издание, что о законе о декоммунизации продавцы сувениров, похоже, не слышали. Ильичи, как и много лет назад, представлены в широком ассортименте и на любой вкус.

«Иностранцы интересуются», — объясняют продавцы.

Однако авторам статьи удалось найти ту нишу, где образ нынешнего президента востребован: журналисты разыскали объявление, в котором предлагают поздравить с днём рождения от имени президента с характерной для него хрипотцой. Автора объявления зовут Андрей, он работает таксистом, а его хобби — пародия.

«Я могу говорить голосом Жириновского, Путина, Лукашенко, Ляшко. Вот и Зеленский получается уже. Заказов тьма, в основном звонят из России — там моя услуга пришлась по душе. Принцип такой: вы высылаете текст, я где-то сутки с ним работаю, репетирую, а потом звоним по указанному телефону», — рассказал мужчина.