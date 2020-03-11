Меркель: до 70% жителей Германии могут заразиться коронавирусом

Коронавирусом может заразиться 70% населения ФРГ, пишет Bild со ссылкой на заявление Ангелы Меркель, сделанное в ходе вчерашнего заседания фракции ХДС. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн подтвердил слова канцлера, отметив при этом, что у 80% заражённых болезнь пройдёт почти без симптомов.

«С вызовом, подобным коронавирусу, мы прежде не сталкивались. Сейчас всё зависит от нас самих», — приводит Bild слова Ангелы Меркель, сказанные ею в ходе заседания фракции ХДС в минувший вторник. По словам канцлера, до 70% людей в Германии могут заразиться новым вирусом.

Оценку Меркель подтвердил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн: он заявил, что иной сценарий возможен, в случае если удастся раньше сроков изготовить и пустить в действие соответствующую вакцину. При этом министр отметил, что 80% заражённых перенесут эпидемию практически без каких-либо симптомов. Протекание болезни будет проблематичным, в первую очередь, для людей старше 65 лет. Шпанн подчеркнул, что сейчас речь идёт о том, чтобы сохранить стабильность здравоохранительной системы и жизни общества в целом.

Кроме того, в ходе заседания министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр намекнула на возможную отмену съезда партии ХДС, намеченного на 25 апреля, пишет Bild. Внутри партии не исключают переноса сроков съезда, однако официальных подтверждений пока не последовало, отмечает издание.