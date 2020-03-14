Le Monde: во Франции за сутки выявили более 800 новых случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Франции за один день подтвердило диагноз COVID-2019 у более чем 800 заболевших, пишет Le Monde. Правительство принимает усиленные меры, чтобы сдерживать распространение нового вируса: отменены все массовые мероприятия с участием более 100 человек, учебные заведения закрыты по крайней мере до весенних каникул, а компаниям предлагают воспользоваться механизмом частичной безработицы для своих сотрудников.

В пятницу, 13 марта, министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что за 24 часа в стране зарегистрировали 800 новых случаев заражения коронавирусом, пишет Le Monde. Теперь число заболевших с начала эпидемии составляет 3 661 человек, при этом 79 стали жертвами новой болезни, а 154 находятся в реанимации. Тем не менее Веран заверил, что выздоравливают 98% заболевших, хотя ведомство констатирует, что «распространение вируса на территории ускоряется, особенно в некоторых регионах».

Как напоминает издание, в пятницу премьер-министр Французской Республики Эдуар Филипп объявил о запрете на любые массовые мероприятия с числом участников больше 100 человек (вместо тысячи, как было раньше). Глава правительства объяснил, что таким образом власти пытаются «замедлить распространение вируса», признав в то же время, что такие ограничения повлекут «серьёзные последствия для театров и кинотеатров».

Исполняя правительственный указ, «до дальнейших распоряжений» закрылись многие заведения, в том числе главные туристические места Парижа — Лувр, Эйфелева башня и Версаль, а также все музеи, которые принимают свыше 100 человек. Напротив, различные парки — например, огромный парк Версаля, Сад растений и Венсенский зоопарк — остаются открыты, потому что их посетители не находятся в закрытом помещении.

Кроме того, в четверг Эммануэль Макрон объявил, что для борьбы с распространением инфекции с понедельника по всей стране будут закрыты ясли, школы, лицеи и университеты: дети часто являются переносчиками заболевания. После заявления президента министр здравоохранения Оливье Веран более детально рассказал о принятых мерах: продолжают работу мини-ясли и учреждения, которые принимают меньше 10 детей, а также поощряется приглашение воспитательницы для группы не более шести детей до трёх лет.

Продолжая тему учебных заведений, французская газета приводит заявление министра образования страны Жан-Мишеля Бланке в эфире радиостанции France Inter. Чиновник заявил, что, по мнению учёных, Франции необходимо перейти на новый этап борьбы с эпидемией, который предполагает закрытие образовательных учреждений. «Мы говорим о неделях, которые могут стать месяцами», — подчеркнул Бланке. По его словам, учебные будни молодых французов возобновятся не раньше весенних каникул.

Хотя, как замечает издание, правительство не останавливало работу общественного транспорта, чтобы не парализовать страну, оно не запретило операторам самим принимать меры. Так, Парижская компания общественного транспорта (RATP) и Французская национальная компания железных дорог (SNCF) начиная с 16 марта сокращают число поездов. Кроме того, SNCF предполагает объявить на выходных об изменении графика движения в связи с ожидаемым отсутствием 20% своих служащих.

В настоящее время чрезвычайное положение в здравоохранении сопровождается чрезвычайным положением в экономике: в четверг на биржевых площадках произошёл исторический обвал. Для борьбы с его последствиями Эммануэль Макрон объявил об «исключительном и массовом» механизме для защиты работников и предприятий, главным образом благодаря введению частичной безработицы. По информации министра труда Мюриэль Пенико, уже 3 600 компаний решили освободить от обязанностей около 60 тыс. рабочих. Глава Минфина Брюно Ле Мэр заверил в пятницу журналистов BFM-TV, что правительство сделает всё необходимое и даже больше «для поддержки экономики и предприятий», предположительно потратив на это «десятки миллиардов евро», пишет Le Monde.