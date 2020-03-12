Deutschlandfunk: запрет на въезд в США застал европейцев врасплох

Евросоюз очень удивило одностороннее решение США закрыть свои границы для европейцев, пишет Deutschlandfunk. Вашингтон пошёл на такие меры без согласования с Брюсселем, при этом в союзе приложили все возможные усилия для сдерживания распространения коронавируса, возмутилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В связи с произошедшим она созвала экстренное заседание.
Ведущие политики Евросоюза раскритиковали США за то, что они запретили европейцам въезд в свою страну, пишет Deutschlandfunk. Это одностороннее решение, принятое без согласования с ЕС, посетовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Они напомнили, что союз принял жёсткие меры для сдерживания распространения коронавируса. И тем не менее глава Белого дома Дональд Трамп ввёл 30-дневный запрет на въезд в США из Европы. При этом Великобританию ограничения не коснулись, отмечает издание. Примеру американцев последовала и Саудовская Аравия, закрыв границы для граждан ЕС, Швейцарии, а также некоторых государств из Азии и Африки.
В связи с произошедшим фон дер Ляйен созвала экстренное заседание Еврокомиссии в Брюсселе. На нём будут обсуждаться возможные последствия американского запрета, а также ситуация в Италии. Там вновь ужесточают меры по сдерживанию распространения заболевания, поясняет Deutschlandfunk. За исключением продовольственных все магазины сегодня закроются раньше. Открытыми останутся также аптеки и автозаправки.
Плюс ко всему Чехия объявила о том, что на выходных ужесточит контроль на границе с Германией и Австрией. А в Дании, Норвегии и Ирландии сообщили, что закроют все школы и детские сады.
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