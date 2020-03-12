CNN: запрет на въезд в США породил в Европе чувство «неопределённости»

Закрыв на 30 дней въезд в США из большинства европейских стран в связи с эпидемией коронавируса, Дональд Трамп создал обстановку «неопределённости», передаёт CNN. Как сообщает корреспондент канала, многих европейцев, которые регулярно бывают в США по делам, весть о запрете на въезд наверняка «ошеломит».

Дональд Трамп, которого на протяжении нескольких недель критиковали в связи с его некорректными заявлениями по поводу коронавируса и с тем, как он реагирует на эпидемию, объявил о принятии целого ряда новых мер. Президент, обратившись к народу из Овального кабинета в прайм-тайм, заявил, что закрывает въезд в США из Европы на 30 дней начиная с 00:00 пятницы. Запрет, вместе с тем, не будет применяться к лицам, имеющим постоянный вид на жительство в США, американским гражданам, а также к людям, прибывающим из Великобритании и Ирландии.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Европейский союз не стал принимать аналогичных мер предосторожности и ограничивать въезд из Китая и других опасных районов — и в результате в США появилось несколько новых очагов распространения инфекции, созданных лицами, прибывшими из Европы. Дабы не допустить, чтобы на нашу территорию попало ещё больше заражённых людей, мы на следующие 30 дней вводим временный запрет на въезд из Европы в США.



После обращения президент опубликовал в Twitter своего рода разъяснение: «Надеюсь, что меры по сокращению налога на заработную плату одобрят и республиканцы, и демократы. И, пожалуйста, помните — очень важно, чтобы это знали все страны и предприятия» — это и есть то самое разъяснение, — «30-дневный запрет на въезд из Европы никоим образом не повлияет на торговлю. Запрет нацелен на людей, а не на товары».



В Европе многие сейчас только просыпаются — и узнают об этом запрете на въезд в США. А с нами на связь из Берлина, где на часах сейчас шесть утра, выходит наш корреспондент Фредерик Пляйтген. Фред, новость, конечно, ошеломительная, особенно если про неё узнаешь в четверг утром, едва проснувшись.



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, когда такое узнаёшь, только пробудившись, чувствуешь себя как раз ошеломлённым. Сегодня утром мы мониторили СМИ Германии и Европы, и особой реакции от континента мы пока не увидели. Наш корреспондент Алекс Марквардт пообщался с несколькими европейскими послами — а вернее, дипломатами, — и некоторые заявили ему, что ожидали каких-то событий, поскольку Вашингтон ранее намекал на то, что им нужно чего-то ждать, но не ждали ничего настолько серьёзного; другие же дипломаты признались Марквардту, что вообще не знали о том, что готовятся какие-то шаги. Так что вы абсолютно правы, эта новость людей шокировала, причём не только здесь, в Германии, но и в Европе в целом.



Среди прочего, хотелось бы отметить, что многие европейские предприятия, как известно, в последнее время старались допускать поменьше трансатлантических перелётов, если они не были жизненно необходимы — так, многие из них перешли на видеоконференции. Продажи авиабилетов резко упали: к примеру, флагманская компания-авиаперевозчик Германии Lufthansa только что объявила о том, что отменит в общей сложности 23 тысячи рейсов, в большинстве своём — внутриевропейских, но также и трансатлантических. Кроме того, компания сейчас рассматривает вопрос о временном прекращении эксплуатации всего своего парка самолётов A330.



Итак, многие предприятия уже шли к тому, чтобы сократить трансатлантические перелёты, однако, разумеется, есть такие компании, которым приходится их совершать каждый день, перемещаясь между Европой и Америкой просто в рамках ведения бизнеса; среди них, к примеру — многие немецкие автомобилестроительные концерны, многие из которых имеют офисы там, где находитесь вы, на юге США, и их специалисты постоянно летают туда-обратно.



Итак, новость о запрете на въезд стала очень внезапной, и приспособиться к такому положению дел будет очень сложно. К тому же есть, конечно, и вопрос американских туристов, которые сейчас в большом количестве находятся здесь, в Европе. Вы только что упомянули об исключениях и о том, как президенту пришлось разъяснить, что американцы и лица, имеющие постоянный вид на жительство в США, смогут вернуться, но для этого им понадобится пройти определённые медицинские осмотры и подтвердить, что они здоровы. Словом, пока в деле много неопределённости; европейцы, которые ведут в США бизнес, часто там бывают или, быть может, уже запланировали поездку туда, сейчас просыпаются и узнают об этой новости — а вместе с ними сильное ощущение неопределённости с утра пораньше испытывают и многочисленные американцы, которые находятся в Европе.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 12 марта 2020 года.