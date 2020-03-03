Fox News: «Сам такой» — Трамп и СМИ обвиняют друг друга во лжи насчёт коронавируса

Американские СМИ попались на лжи, когда заявили, будто Дональд Трамп назвал коронавирус мистификацией, отмечает Fox News. По словам телеведущего Грега Гатфелда, предвзятость журналистов — тоже болезнь, не столько заразная, сколько неизлечимая.

В мире фейковых новостей насчёт мистификаций можно уже не переживать. Теперь нам приходится иметь дело с мистификациями о мистификациях. В пятницу, когда президент Трамп назвал попытки демократов политизировать коронавирус «мистификацией», как это подали СМИ? Так, будто он назвал мистификацией вирус.



Да. Вот какое начало положил Дана Милбэнк из The Washington Post: «Запомните этот момент: Трамп в Южной Каролине только что назвал коронавирус «мистификацией».



Эту тему лениво подхватил Politico — опубликовав такой заголовок: «Байден раскритиковал Трампа за то, что тот назвал коронавирус «мистификацией».



Поистине мистификация о мистификации распространилась, как вирус, среди отчаявшихся кандидатов-демократов. Эту ложь раструбили Джо Байден и Майк Блумберг, хотя то, что это чепуха, было ясно всякому, кто читал настоящую цитату Трампа.



Но СМИ ожидают, что мы не станем этого делать. Они надеются, что наша лень позволит недобросовестным распространителям мистификаций, вроде Милбэнка, безнаказанно нас дезинформировать.



А если вы указываете на их ложь, дежурные на CNN обвинят вас в том, что вы политизируете проблему. Стиль дебатов под названием «Сам такой». Реакция на это — смех.



Но даже при всей их недобросовестности надежда есть, потому что репортёры получше не медлят с разоблачением этих вирусов фейковых новостей. Когда Блумберг стал критиковать Трампа за слова о мистификации, репортёр Скотт Пелли его остановил.



МАЙКЛ БЛУМБЕРГ, бизнесмен, кандидат в президенты США: Я считаю, уму непостижимо, что президент сделал нечто настолько бессмысленное — назвал это мистификацией. Вчера вечером в Южной Каролине.



СКОТТ ПЕЛЛИ, журналист CBS News: Он сказал, что шум, который поднимают на этот счёт демократы, — это демократическая мистификация, а не то, что сам вирус — мистификация.



МАЙКЛ БЛУМБЕРГ: Есть ли здесь проблема, решать учёным и врачам…



Вот видите! Пелли не один такой, другие в Twitter тоже не замедлили разоблачить ложь. И СМИ вынуждены искать другой способ бить тех, кто им ненавистен.



Вот в чём проблема предвзятости СМИ: она не столько заразна, сколько неизлечима. Лучшая защита — мыть после них руки.



Дата выхода в эфир 02 марта 2020 года.