Fox News: «Сам такой» — Трамп и СМИ обвиняют друг друга во лжи насчёт коронавируса

Американские СМИ попались на лжи, когда заявили, будто Дональд Трамп назвал коронавирус мистификацией, отмечает Fox News. По словам телеведущего Грега Гатфелда, предвзятость журналистов — тоже болезнь, не столько заразная, сколько неизлечимая.
В мире фейковых новостей насчёт мистификаций можно уже не переживать. Теперь нам приходится иметь дело с мистификациями о мистификациях. В пятницу, когда президент Трамп назвал попытки демократов политизировать коронавирус «мистификацией», как это подали СМИ? Так, будто он назвал мистификацией вирус.
Да. Вот какое начало положил Дана Милбэнк из The Washington Post: «Запомните этот момент: Трамп в Южной Каролине только что назвал коронавирус «мистификацией».
Эту тему лениво подхватил Politico — опубликовав такой заголовок: «Байден раскритиковал Трампа за то, что тот назвал коронавирус «мистификацией».
Поистине мистификация о мистификации распространилась, как вирус, среди отчаявшихся кандидатов-демократов. Эту ложь раструбили Джо Байден и Майк Блумберг, хотя то, что это чепуха, было ясно всякому, кто читал настоящую цитату Трампа.
Но СМИ ожидают, что мы не станем этого делать. Они надеются, что наша лень позволит недобросовестным распространителям мистификаций, вроде Милбэнка, безнаказанно нас дезинформировать.
А если вы указываете на их ложь, дежурные на CNN обвинят вас в том, что вы политизируете проблему. Стиль дебатов под названием «Сам такой». Реакция на это — смех.
Но даже при всей их недобросовестности надежда есть, потому что репортёры получше не медлят с разоблачением этих вирусов фейковых новостей. Когда Блумберг стал критиковать Трампа за слова о мистификации, репортёр Скотт Пелли его остановил.
МАЙКЛ БЛУМБЕРГ, бизнесмен, кандидат в президенты США:Я считаю, уму непостижимо, что президент сделал нечто настолько бессмысленное — назвал это мистификацией. Вчера вечером в Южной Каролине.
СКОТТ ПЕЛЛИ, журналист CBS News:Он сказал, что шум, который поднимают на этот счёт демократы, — это демократическая мистификация, а не то, что сам вирус — мистификация.
МАЙКЛ БЛУМБЕРГ:Есть ли здесь проблема, решать учёным и врачам…
Вот видите! Пелли не один такой, другие в Twitter тоже не замедлили разоблачить ложь. И СМИ вынуждены искать другой способ бить тех, кто им ненавистен.
Вот в чём проблема предвзятости СМИ: она не столько заразна, сколько неизлечима. Лучшая защита — мыть после них руки.
Власти Турции «выдавливают в Грецию» порядка 130 тысяч беженцев, больше половины которых являются афганцами, иракцами и гражданами африканских стран, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Адвокат Алексей Панич рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил новый документ за подписью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором содержится противоречие.
Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников пояснил, что предложенная президентом поправка к основному закону, в которой упоминается Бог, не подразумевает изменения подхода основного закона к религиозным убеждениям.
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT согласие американского лидера Дональда Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Секретариат ОПЕК в связи с распространением коронавируса решил не пускать журналистов на министерские встречи, которые пройдут в Вене 4—6 марта. Также ограничено число делегатов ОПЕК и стран, которые не входят в организацию.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о согласии американского лидера Дональда Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук рассказала о состоянии здоровья пациента, который стал первым больным коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Украины.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые анализы не выявили заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у всех контактировавших с заражённым коронавирусом москвичом.
Кубинский боец смешанных единоборств Йоэль Ромеро вспомнил, как жил в Дагестане, а также рассказал о встрече с юным Хабибом Нурмагомедовым, в настоящее время владеющим поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Боевики ИГ* постараются сорвать соглашение между США и «Талибаном»**, однако достигнутая договорённость предусматривает возможность подобных провокаций. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Венгрия намерена способствовать нормализации отношений Белоруссии и Европейского союза, чтобы они «не отравлялись» санкциями, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку к Конституции о закреплении в основном законе запрета на отчуждение территорий России, а также на призывы к таким действиям.