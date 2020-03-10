CNN: Трамп жал руки потенциальным носителям коронавируса, но сам проверяться не намерен

Президент США Дональд Трамп не собирается сдавать анализы на предмет заражения коронавирусом — даже несмотря на то, что он обменивался рукопожатиями с конгрессменами, которые общались с носителями коронавируса, передаёт CNN. Как отмечает канал, сами политики уже сдали тесты на это заболевание, однако результаты пока не получили.

Белый дом раскрыл правительственный план по нивелированию экономического эффекта вируса, а президент Трамп заявил, что во вторник он обсудит с законодателями комплексный пакет стимулирующих мер.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы также собираемся обсудить помощь работникам с почасовой оплатой труда, чтобы они не остались без расчётного чека. Мы будем сотрудничать с компаниями — как мелкими, так и крупными — чтобы им не пришлось расплачиваться за то, что в чём они не повинны. Это не их вина. Это не вина нашей страны. Эту ситуацию нам навязали, и мы энергично с ней разберёмся.



Тем временем Белый дом сообщил, что президент Трамп не прошёл теста на вирус — несмотря на то, что он контактировал с законодателями, которые находились в непосредственной близости с заражёнными. В пятницу конгрессмен Даг Коллинз обменялся с президентом рукопожатием. Тогда президент находился в Атланте в рамках визита в Центр лечебно-профилактической помощи. Коллинз оказался одним из законодателей, которые контактировали с одним из заражённых на конференции консерваторов в прошлом месяце. При этом американский конгрессмен Мэтт Гейтц отправился из Флориды в Вашингтон на борту №1 вместе с президентом. По его словам, он уже прошёл тест и ждёт результатов в скором времени.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 10 марта 2020 года.