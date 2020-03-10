CNN: Трамп жал руки потенциальным носителям коронавируса, но сам проверяться не намерен

03:00
Путин прокомментировал предложения о президентских сроках
Российский лидер Владимир Путин во время выступления в Госдуме прокомментировал предложения о президентских сроках.
03:00
США допустили возможность оказания помощи Турции в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что американские власти допускают возможность оказания помощи Турции по линии НАТО в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.
03:00
Тренер заявил, что разговоры о коронавирусе не помешают российским боксёрам в отборе на ОИ
Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поделился ожиданиями от выступления команды на европейском квалификационном турнире летних Олимпийских игр 2020 года.
03:00
Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
03:00
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке к Конституции
Госдума в ходе заседания одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.
03:00
Владелец «Олимпиакоса» заразился коронавирусом, теперь футболисты проходят проверку перед матчем ЛЕ
Владелец греческого футбольного клуба «Олимпиакос» Эвангелос Маринакис сообщил, что заразился коронавирусом.
03:00
Пахноцкая проведёт две недели на карантине после возвращения из Франции
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что добровольно проведёт две недели на карантине после своего возвращения из командировки во Франции.
03:00
Российский велогонщик рассказал о карантине в ОАЭ из-за коронавируса
Российский велогонщик команды «Газпром — РусВело» Николай Черкасов рассказал подробности о пребывании в карантине в Абу-Даби из-за риска заражения коронавирусом.
03:00
У генсека испанской партии диагностировали коронавирус
У генерального секретаря испанской партии VOX Хавьера Ортеги обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
В Австрии ввели запрет на въезд из Италии из-за COVID-19
Австрия вводит запрет на въезд из Италии на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19, заявил канцлер страны Себастьян Курц.
03:00
Путин прокомментировал идею о досрочных выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин прокомментировал идею о досрочных выборах в Госдуму.
03:00
СМИ: Футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020
Национальные футбольные федерации ряда стран обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести чемпионат Европы 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Макрон заявил о начальной стадии эпидемии коронавируса во Франции
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция находится на начальной стадии эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Матч ЛЕ «Базель» — «Айнтрахт» не состоится в Швейцарии из-за коронавируса
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Базель» — «Айнтрахт» не состоится в Швейцарии из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Польша вводит санитарный контроль на границе с Россией
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что власти страны приняли решение ввести санитарный контроль на границе с Россией.
03:00
Путин прибыл на заседание Госдумы
Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Госдумы.
03:00
Мишустин освободил Юрчика от должности замминистра транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта страны.
03:00
Хованцев ответил, выступит ли Логинов на этапе КМ в Норвегии
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев ответил на вопрос о возможном пропуске Александром Логиновым заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в норвежском Хольменколлене.
03:00
Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти
Глава Минэнерго России Александр Новак прокомментировал обвал нефтяных котировок в понедельник, 9 марта.
03:00
Хованцев рассказал о состоянии здоровья Логинова
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о состоянии здоровья Александра Логинова, пропустившего ряд гонок на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
03:00
Эрдоган предлагал Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предлагал российскому лидеру Владимиру Путину совместно участвовать в разработке нефтяных месторождений Сирии для помощи сирийской экономике.
03:00
СМИ: УЕФА рассматривает вопрос приостановки текущих розыгрышей еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант приостановки текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
В Госдуму внесена поправка о досрочных парламентских выборах
Поправка в Конституцию о проведении досрочных выборов в Государственную думу поступила на рассмотрение депутатов, передаёт Интерфакс.
03:00
Синявская прокомментировала выбор Биковича на главную роль в сериале «Магомаев»
Вдова Муслима Магомаева народная артистка СССР Тамара Синявская прокомментировала выбор Милоша Биковича на главную роль в многосерийном фильме «Магомаев».
03:00
В Ижевске пройдёт финал Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту
Финальный этап Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту пройдёт в Ижевске 24 и 25 марта.
03:00
Матчи двух ближайших туров Примеры пройдут без зрителей из-за коронавируса
Матчи 28-го и 29-го туров испанской Примеры пройдут без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Путин приедет в Госдуму для обсуждения поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин приедет в Государственную думу для обсуждения поправок в Конституцию.
03:00
Всероссийские соревнования велосипедистов в Севастополе продлятся до 29 марта
В Севастополе 10 марта стартуют Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе, которые будут продолжаться до 29 марта.
03:00
В ЦБ рассказали о новой формуле продажи акций Сбербанка
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям.
03:00
В Чехии планируют провести этап Еврохоккейтура без зрителей из-за коронавируса
Чешская хоккейная ассоциация из-за ситуации с распространением коронавируса планирует провести без зрителей последний в нынешнем сезоне этап Еврохоккейтура — Чешских игр.
03:00
Матч ЛЧ «Барселона» — «Наполи» пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и итальянским «Наполи» пройдёт без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Эксперт рассказал об уязвимых для интернет-мошенников категориях людей
Эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT прокомментировал сообщения о новом виде интернет-мошенничества, когда злоумышленники от имени звёзд предлагают пройти опрос на брендированном сайте, обещая при этом вознаграждение.
03:00
Число скончавшихся от последствий COVID-19 в Иране почти достигло 300
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране увеличилось до 291.
03:00
В Молдавии приостановили продажу билетов на контрольный матч со сборной России по футболу
Молдавская федерация футбола (FMF) объявила о приостановке продажи билетов на контрольный матч между сборными Молдавии и России.
03:00
Госдума поддержала поправку о браке как союзе мужчины и женщины
Госдума на пленарном заседании поддержала ко второму чтению поправку о браке к законопроекту об изменении Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.
03:00
Депутат «Единой России» высказала предложение о президентских сроках
Депутат «Единой России» Валентина Терешкова предложила снять ограничение на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.
03:00
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что власти королевства не видят смысла созывать встречу стран — участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне.
03:00
Российский велогонщик Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус
Российский велогонщик команды «Газпром — РусВело» Дмитрий Страхов был госпитализирован в Абу-Даби в связи с положительным тестом на коронавирус.
03:00
Цена на нефть марки WTI растёт примерно на 10%
Цены на нефть марок Brent и WTI начали резкий рост.
03:00
Баскетболист ЦСКА Хайнс включён в команду десятилетия Евролиги
Центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс включён в символическую команду десятилетия баскетбольной Евролиги.
03:00
На Украине назначили врио главы Минобразования
Правительство Украины назначило Юрия Полюховича временно исполняющим обязанности министра образования и науки страны.
03:00
Загитова проведёт открытую тренировку в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведёт открытую тренировку в Москве.
03:00
Роскомнадзор заявил об удалении фейков о COVID-19 в Facebook
В Роскомнадзоре заявили, что администрация Facebook и «ВКонтакте» удалила фейковую информацию о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
03:00
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
В Кремле получили информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:00
Бывший тренер «Севильи» Капаррос возглавил сборную Армении по футболу
Испанский специалист Хоакин Капаррос назначен главным тренером сборной Армении по футболу.
03:00
РФС не получал информации об изменении планов проведения матча Молдавия — Россия
Российский футбольный союз (РФС) не получал от Федерации футбола Молдавии уведомлений об изменениях планов проведения контрольного матча между национальными сборными из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Москва рассматривала разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на нефтяном рынке.
03:00
Казахстан запретит въезд людей из ещё трёх стран ЕС из-за коронавируса
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что власти страны с 12 марта запретят въезд иностранцев в республику из Германии, Испании и Франции из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Медведева примет участие в туре Stars on Ice по Канаде и США
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в туре ледового шоу Stars on Ice по Канаде и США.
03:00
Компания Saudi Aramco намерена увеличить поставки нефти в апреле
Исполнительный директор государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Аль-Амин ан-Насер заявил о намерении увеличить в апреле поставки нефти, включая внутренние, до 12,3 млн баррелей в сутки.