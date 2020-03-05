Fox News: «Нам нравится троллить!» — пока демократы выбирают лидера, Трамп высмеивает их на митингах
МАРИ ХАРФ, ведущая Fox News: Президент Трамп снова соперничает за внимание с демократами, баллотирующимися на выборах 2020 года. Он проводит митинг в Северной Каролине и заявляет своим сторонникам, цитирую: «Нам нравится троллить!» Мишенью для президента стали Джо Байден и Берни Сандерс. Посмотрите.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Наша страна сильнее, чем когда-либо. Вы слышали об энтузиазме по поводу Безумного Берни — и это правда, у него есть кое-какой энтузиазм, но гораздо меньше, чем у нас! Мало энтузиазма по поводу Байдена. Я думал, он на днях отказался от президентства, потому что он сказал, что баллотируется в сенат. Сегодня он сказал «суперчетверг»*, он с нетерпением ждёт суперчетверга!
МАРИ ХАРФ: Стратегию президента прокомментировал Politico, цитирую: «К Трампу приходят большие шумные толпы после многонедельного просмотра телевизионной агитации демократов. Таким образом, президент вклинивается в новостной цикл, и его освещает больше репортёров, чем могло бы в других обстоятельствах».
Итак, Брет, президент поступал так перед каждыми праймериз…
БРЕТ БЭЙЕР, ведущий Fox News: Вы действительно думаете, что ему нравится троллить? Вы уверены?
(Смех.)
ХАРРИС ФОЛКНЕР, ведущая Fox News: Я считаю, это нужно положить на ритм: «Ему нравится троллить? Вы уверены?» Это почти песня!
МАРИ ХАРФ: Я хочу сказать, что он делает это по случаю каждых праймериз…
ХАРРИС ФОЛКНЕР: Да!
МАРИ ХАРФ: …и к нему приходят большие толпы. Но кто эти люди — его верный электорат? Или он пытается повлиять на демократические праймериз? Какую цель он здесь преследует?
БРЕТ БЭЙЕР: Похоже, что в некоторых случаях это развлечение, и он действительно развлекает толпу. И на этих его мероприятиях люди смеются. И, делая это, он «закрепляет» эти именования, как в 2016 году с «Вялым Джебом» и «Маленьким Марко». Теперь это приклеилось. Теперь у нас «Сонный Джо», и «Безумный Берни», и «Мини Майк». И то, как он наклоняется к микрофону, комментируя дебаты… Мы показывали это Майку Блумбергу вчера, в самом конце…
ХАРРИС ФОЛКНЕР: Да, это было весело, его реакция!
БРЕТ БЭЙЕР: …и он отреагировал. Да.
МЕЛИССА ФРЭНСИС, ведущая Fox News: Я просто думаю… Это ведь так интересно, потому что… Как выразилась (ведущая Fox Business. — ИноТВ) Кеннеди, он плюхается брюхом посреди каждого штата, где у них проходят праймериз, и как бы забрызгивает демократов водой.
Если посмотреть на эти его митинги, статистика, публикуемая позже, гласит, что 25 процентов (пришедших на митинг. — ИноТВ) — цифры разнятся от штата к штату — это демократы. Есть и независимые. Сначала я подумала, что избирательный штаб, может быть… скажем так… фабрикует эту статистику…
ГОЛОС: Нет!
МЕЛИССА ФРЭНСИС: Но потом ты понимаешь, что это такое: это стендап, это развлечение. И все идут… По телевизору показывали одного демократа, который сказал: «Меня притащили друзья». Это шоу в городе, причём бесплатное. И все идут!
Дата выхода в эфир 03 марта 2020 года.
* На предвыборном мероприятии 02 марта 2020 года Джо Байден, перепутав дни недели, призвал своих сторонников прийти на выборы в «суперчетверг», а не в супервторник — традиционный день праймериз в большинстве штатов США (прим. ИноТВ).
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