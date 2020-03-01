Independent: «Я люблю тебя, детка» — Трамп вновь признался в своих чувствах к флагу США

На конференции Союза американских консерваторов Дональд Трамп поцеловал и нежно обнял флаг США. Президент также воспользовался выступлением, чтобы обрушиться на своих политических противников. Он пожаловался на то, что экоактивистка Грета Тунберг лишила его звания человек года по версии Time, назвал сенатора Митта Ромни «подонком» и обвинил демократов в том, что они пытаются превратить свою страну в Венесуэлу, сообщает The Independent.

На конференции Союза американских консерваторов Дональд Трамп вновь продемонстрировал свои тёплые чувства к американскому флагу. «Я люблю тебя, детка», — сказал президент, после чего крепко обнял и поцеловал звёздно-полосатое знамя, пишет The Independent.

Всего четыре года назад это собрание было «враждебной территорией» для тогда ещё кандидата Трампа. Но в этот раз участники конференции всячески выражали поддержку главе Белого дома, хотя ему с трудом удавалось произносить на сцене такие слова, как «инородец» и «рецидивизм», утверждает издание.

Несмотря на то, что в стране свирепствует коронавирус, президент сохранял непринуждённый стиль общения со слушателями. Трамп вновь обратился к своим любимым нападкам и шуткам.

Американский лидер снова пожаловался на то, что юная экоактивистка Грета Тунберг отняла у него звание человека года по версии Time. Затем он назвал «подонком» сенатора Митта Ромни, который был единственным республиканцем, проголосовавшим за его импичмент, что вызвало недовольство у некоторых участников форума.

Кроме того, Трамп беспощадно прошёлся по кандидатам в президенты от Демпартии. Он высмеял низкий рост Майкла Блумберга и обвинил демократов в том, что они хотят превратить США в Венесуэлу, отмечает издание.

В какой-то момент он начал распекать Джо Байдена, после чего неожиданно стал рассыпаться в комплиментах перед его женой. Затем президент вновь потерял нить повествования и перешёл к критике американских СМИ.

Впрочем, был один момент, который отличал это выступление Трампа от предыдущих. Вопреки привычке, он не стал обещать, что вернёт Америке былое величие, обращает внимание The Independent.