Байден наносит ответный удар: Bloomberg о результатах «супервторника» в США

В «супервторник» на праймериз Демократической партии США сенатор Берни Сандерс сумел одержать победу в Калифорнии, но Джо Байден удивил многих, взяв верх в восьми штатах, пишет Bloomberg. Тем не менее, как отмечает агентство, хотя Байден и сумел воспользоваться своим успехом в Южной Каролине, чем подтолкнул свою кампанию в федеральном масштабе, внутри Демократической партии наблюдается сильная раздробленность, что может укрепить позиции Дональда Трампа и ослабить потенциального претендента на президентское кресло.

Главным призом сенатора Берни Сандерса на «супервторнике» в рамках праймериз Демократической партии США стала победа в Калифорнии. Тем не менее бывший вице-президент Джо Байден удивил многих своим ответным ударом, в результате которого он одержал верх в восьми штатах, пишет Bloomberg.

Байден добился успеха в Вирджинии, Северной Каролине, Арканзасе, Оклахоме, Теннесси, Алабаме и Миннесоте. Более того, политик нанёс «символический удар» по Сандерсу, записав на свой счёт и Массачусетс, который, как предполагалось, должен был проголосовать за сенатора.

Что же касается Сандерса, который ранее опережал Байдена в национальных опросах, то, если не считать Калифорнии, он одержал победу в Колорадо, Юте и родном штате Вермонт. Вместе с тем, Байден незначительно опередил его в Техасе. Окончательные результаты по штату Мэйн на момент написания статьи ещё неизвестны.

Даже с учётом поражения в Калифорнии результаты Байдена — это удивительный поворот для кандидата в президенты США, который буквально несколько дней назад «висел на канатах», отмечает агентство.

Решительная победа бывшего вице-президента в Южной Каролине сплотила руководство Демпартии вокруг Байдена, которого считают умеренной альтернативой Сандерсу. Что же касается последнего, то партийные элиты видят в нём не только кандидата, обречённого на поражение в борьбе с Дональдом Трампа, но и человека, который вредит другим политикам, претендующим на президентское кресло. В результате кандидаты Пит Буттиджич и Эми Клобучар пошли в кильватере партийной политики, не только выйдя из гонки, но и публично поддержав Байдена.

«Всего лишь пару дней назад пресса и эксперты объявили нашу кампанию мёртвой, — заявил Байден. — И я здесь для того, чтобы сообщить: мы очень даже живые».

Вместе с тем Сандерс по-прежнему уверен, что он победит на праймериз. «Мы победим, потому что народ понимает нашу кампанию; наше движение находится в лучшем положении для того, чтобы нанести поражение Дональду Трампу», — сообщил он.

В «супервторник», во время которого голосование проходит в 14 штатах плюс на Американском Самоа, назначается более трети всех делегатов на съезд Демократической партии, который состоится в июле. Результаты «супервторника» во многом предопределят борьбу между Сандерсом и Байденом за выдвижение на президентский пост, а также во многом решат судьбу других кандидатов — Элизабет Уоррен и Майкла Блумберга.

Праймериз во вторник стали первым разом, когда Блумберг появился в списке кандидатов в президенты от Демократической партии; тогда же он заручился поддержкой первых делегатов, одержав победу на Американском Самоа. При этом ему — как и Уоррен, которая потерпела досадное поражение в своём родном штате, финишировав там лишь третьей, — предстоит решить, продолжать ли им гонку в том случае, если они не наберут существенного количества голосов делегатов.

Одна из главных целей Байдена в «супервторник» состояла в том, чтобы не дать Сандерсу получить неоспоримое преимущество, которое останется с ним до партийного съезда. Вместе с тем, результаты экзит-полов говорят о том, что Байден получил большие дивиденды от своей убедительной победы в Южной Каролине. Почти 30% избирателей, голосующих в «супервторник», делали свой окончательный выбор в «последние несколько дней». В результате именно эта категория граждан в основном поддержала Байдена: из определившихся со мненией только в последнее время за него голоса отдали 47% избирателей, в то время как для Сандерса эта цифра составила лишь 21%.

При этом Байден может похвастаться преимуществом среди афроамериканского населения, составляющего внушительную часть демократического электората в Алабаме, Северной Каролине, Теннесси, Вирджинии и Арканзасе. В Вирджинии и Северной Каролине, например, по данным экзит-полов, он набрал 63% голосов темнокожего населения.

Что же касается Сандерса, то он описывает себя как демократического социалиста, однако многие демократы опасаются, что он поспособствует переизбранию Трампу. Сенатор из Вермонта утверждает, что США отчаянно нуждаются в «политической революции»; при этом он заручился поддержкой весьма разношёрстого электората, обещая сделать бесплатным здравоохранение, жильё, обучение в колледже и уход за детьми, обложив при этом повышенными налогами богатую прослойку населения и корпорации.

Однако в следующем раунде праймериз Сандерс уже не сможет воспользоваться ситуацией с наличием большого количества умеренных кандидатов, тянущих одеяло на себя. Вместе с тем только от Байдена будет зависеть, сумеет ли он должным образом воспользоваться плодами своих успехов, учитывая, что ранее его кампания терпела неудачи.

Для партии, которая до сих пор не оправилась от победы Трампа в 2016 году, на кону стоит очень многое. При этом её кандидаты придерживаются диаметрально противоположных подходов к проблеме возвращения утерянных позиций среди «голубых воротничков» и рабочего класса индустриального пояса, который на протяжении долгого времени служил для демократов подушкой безопасности.

Если избиратели не сумеют отсеять кандидатов, то такое развитие событий увеличит шансы на то, что делегаты партии на съезде не смогут определиться с выдвижением одного человека в ходе первого раунда выборов, что значительно укрепит позиции действующего президента и ослабит его возможного противника, подытоживает Bloomberg.