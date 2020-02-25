Svenska Dagbladet: Путин в восторге от успехов Сандерса — они раскалывают США

Успехи сенатора Берни Сандерса на праймериз Демократической партии США — это «сценарий мечты» для Владимира Путина, пишет Svenska Dagbladet. По мнению газеты, к такому выводу прийти нетрудно, так как российскому лидеру придётся по душе ситуация, в которой в предвыборной схватке сойдутся Сандерс и Дональд Трамп — два изоляциониста, находящиеся в разных частях политического спектра, что наверняка ещё больше расколет США.

Невада — это один из немногих американских штатов, которые упорствуют с кокусами: они по-прежнему представляют собой шумные сборища, от которых во многих местах уже давно отказались. Если последить за ними, то можно подумать, что выбирают на них скорее председателя местной добровольческой организации, а не кандидата в президенты, пишет Svenska Dagbladet.



Победил на этом кокусе Берни Сандерс. Самопровозглашённый демократический социалист оседлал волну успеха: на момент написания статьи он набрал 46,6% голосов. Подобный результат укрепил позиции сенатора, а также осадил критиков, утверждающих, будто Сандерса поддерживают лишь белые либералы.



Сандерса обожают простые демократы, но его опасается партийная верхушка. «Исходя из новостных сообщений на этой неделе можно сделать вывод, что сценарий мечты для президента России Владимир Путина — это выборы с участием Дональда Трампа и Берни Сандерса: двух взрывных изоляционистов, каждый на своём конце право-левой шкалы политического спектра, — отмечает издание. — Нетрудно догадаться, пребывает ли в восторге Путин, ибо сложно представить себе более поляризованный политический ландшафт в США».



Вместе с тем, избирательные базы Трампа и Сандерса во многом соприкасаются. Оба политика опираются на американский рабочий и средний класс, которые считают, что их обманули элиты. 12%, которые проголосовали за Сандерса на праймериз в 2016 году, позднее голосовали за Трампа.



При этом сенатор из Вермонта опроверг информацию о том, что Россия пыталась помочь его предвыборной кампании и призвал Путина держаться от неё подальше. «Однако, возможно, что он всё равно не послушается», — предполагает газета.



Берни Сандерс лидирует в национальных опросах, и прогнозы говорят о том, что он обладает преимуществом в нескольких важных штатах. При этом движение низов, на которое полагается политик, может похвастаться качеством, отсутствующим у многих его соперников — всецелой поддержкой его идей.



События последних месяцев во многом опровергли давно установившуюся «истину», гласящую, что для победы над Трампом нужен кандидат-центрист. Бывший вице-президент США Джо Байден отправился на выборы, делая ставку на образ «отца народа», способного всё исправить, однако с тех пор его главный аргумент во многом поблёк.



Результаты праймериз в нескольких штатах говорят о двух вещах. С одной стороны, американское левое движение набирает обороты, в то время как обычным людям явно надоел имеющийся «статус-кво». С другой же стороны, противники этого движения хотят выдворить Дональда Трампа из Белого дома, действуя скорее в прагматичном, чем радикальном ключе.



Результаты выборов пока указывают на то, что численность умеренных и прогрессивистов приблизительно равна, что может ещё больше усилить позиции Сандерса. Когда поле боя начнёт пустеть, умеренные демократы, которые колеблются между Буттиджичем, Клобучар и Байденом, объединятся вокруг одного кандидата, который будет иметь против Сандерса больше шансов. Однако в Неваде на Сандерса и Уоррен пришлось больше половины голосов — что подтверждает силу левого движения и укрепляет позиции сенатора из Вермонта, подытоживает газета.