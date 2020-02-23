Guardian: Обама не баллотируется на выборах — но присутствует во всех предвыборных роликах

Хотя Барак Обама не выдвигал свою кандидатуру на предстоящих выборах, отрывки его выступлений используют другие участники предвыборной гонки, сообщает The Guardian. Этот феномен объясняется популярностью бывшего президента у населения страны и желанием стать его преемником в качестве нового главы государства от партии демократов.

Кандидаты от Демократической партии соревнуются, кто сможет включить в свои видеоролики кадры с популярным бывшим президентом США Бараком Обамой, пишет The Guardian.

Так, перед субботним кокусом соцсети и телевидение наводнили предвыборные видео от сенатора Элизабет Уоррен, где её хвалит 44-й президент США. Как предполагает издание, через несколько дней, когда демократы будут голосовать в Южной Каролине, их закидают рекламными роликами от кандидатов в президенты в попытке убедить, что Обама больше всего благоволит к каждому из них.

На самом деле экс-глава государства не выразил свою поддержку ни одному из кандидатов на праймериз и вряд ли это сделает в ближайшее время. К тому же ни один кандидат не попросил его о поддержке напрямую. Тенденция участников предвыборной гонки добавлять в свои ролики бывшего президента-демократа, который расточает им похвалу, говорит о сохранившемся влиянии Обамы и выгоде называться его преемником.

Британская газета отмечает, что рекламные видео адаптированы под идеального избирателя каждого кандидата. Например, в ролике Уоррен Барак Обама называет её «несгибаемым» и одним из «самых ярых защитников среднего класса».

People told me the CFPB could never happen, but it did. I was proud to fight alongside President @BarackObama for middle-class families. I know how to fight—and I know how to win. pic.twitter.com/zYppPvgwtL — Elizabeth Warren (@ewarren) February 5, 2020

В агитационном видео Майкла Блумберга рассказывается, как он, бывший мэр Нью-Йорка, и бывший президент работали вместе над проблемой контролирования оборота оружия. Этот вопрос является ключевым для Блумберга, и в ролике Обама называет его «лидером». Цитирование бывшего соратника, тем не менее, вызвало ответную реакцию со стороны сотрудников его аппарата, и отношения между двумя политиками осложнились.

Предвыборное видео Джо Байдена демонстрирует кадры с экс-президентом, в то время как голос за кадром говорит о Законе о защите пациентов и доступном здравоохранении (Obamacare) и затем уверяет, что Байден никогда его не отменит. В другом ролике Байдена просто нарезаны куски из выступлений Обамы, в которых он хвалил своего вице-президента.