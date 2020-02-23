Guardian: Обама не баллотируется на выборах — но присутствует во всех предвыборных роликах

Хотя Барак Обама не выдвигал свою кандидатуру на предстоящих выборах, отрывки его выступлений используют другие участники предвыборной гонки, сообщает The Guardian. Этот феномен объясняется популярностью бывшего президента у населения страны и желанием стать его преемником в качестве нового главы государства от партии демократов.
Кандидаты от Демократической партии соревнуются, кто сможет включить в свои видеоролики кадры с популярным бывшим президентом США Бараком Обамой, пишет The Guardian.
Так, перед субботним кокусом соцсети и телевидение наводнили предвыборные видео от сенатора Элизабет Уоррен, где её хвалит 44-й президент США. Как предполагает издание, через несколько дней, когда демократы будут голосовать в Южной Каролине, их закидают рекламными роликами от кандидатов в президенты в попытке убедить, что Обама больше всего благоволит к каждому из них.
На самом деле экс-глава государства не выразил свою поддержку ни одному из кандидатов на праймериз и вряд ли это сделает в ближайшее время. К тому же ни один кандидат не попросил его о поддержке напрямую. Тенденция участников предвыборной гонки добавлять в свои ролики бывшего президента-демократа, который расточает им похвалу, говорит о сохранившемся влиянии Обамы и выгоде называться его преемником.
Британская газета отмечает, что рекламные видео адаптированы под идеального избирателя каждого кандидата. Например, в ролике Уоррен Барак Обама называет её «несгибаемым» и одним из «самых ярых защитников среднего класса».
People told me the CFPB could never happen, but it did. I was proud to fight alongside President @BarackObama for middle-class families. I know how to fight—and I know how to win. pic.twitter.com/zYppPvgwtL
В агитационном видео Майкла Блумберга рассказывается, как он, бывший мэр Нью-Йорка, и бывший президент работали вместе над проблемой контролирования оборота оружия. Этот вопрос является ключевым для Блумберга, и в ролике Обама называет его «лидером». Цитирование бывшего соратника, тем не менее, вызвало ответную реакцию со стороны сотрудников его аппарата, и отношения между двумя политиками осложнились.
Предвыборное видео Джо Байдена демонстрирует кадры с экс-президентом, в то время как голос за кадром говорит о Законе о защите пациентов и доступном здравоохранении (Obamacare) и затем уверяет, что Байден никогда его не отменит. В другом ролике Байдена просто нарезаны куски из выступлений Обамы, в которых он хвалил своего вице-президента.
Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась ещё ноябре или в начале декабря 2019 года, после этого инфекция попала на рынок в китайской Ухани, свидетельствуют данные учёных из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнёров на переговорах о торговом соглашении до конца 2020 года, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Сотрудники Госдепа приняли решение эвакуировать с лайнера Diamond Princess в Японии здоровых американцев вместе с заражёнными коронавирусом, не поставив в известность президента США Дональда Трампа, что вызвало его гнев, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Италия в настоящее время не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и считает это драконовской мерой, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки оценил шансы российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алекандра Овечкина превзойти его рекорд по голам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение своим соотечественником и одноклубником Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал достижение форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал достижение форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Россияне, эвакуированные с круизного судна Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, ранее выявленное у троих из них заболевание протекает в лёгкой форме, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Восемь россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, который был на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, доставлены в Россию авиацией МЧС, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».