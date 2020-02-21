NYT: спецслужбы США предупредили конгресс, что русские «пытаются переизбрать» Трампа

Москва не оставляет попыток «повлиять» на американские выборы президента 2020 года. Об этом на недавнем заседании конгресса заявила представитель Национальной разведки Шелби Пирсон. Она сообщила законодателям, что Россия добивается «переизбрания» Трампа, чем вызвала недовольство у его сторонников-республиканцев, пишет The New York Times.

Россия «вмешивается» в предвыборную президентскую кампанию в США в попытке переизбрать Дональда Трампа. Об этом на брифинге в конгрессе сообщила представитель Национальной разведки Шелби Пирсон, пишет The New York Times.

По данным издания, новость о брифинге разозлила главу Белого дома, который раскритиковав и. о. директора Национальной разведки Джозефа Магуайра. Особенно Трампа расстроило то, что на заседании присутствовал конгрессмен Адам Шифф, который вёл против него процедуру импичмента.

Во время брифинга союзники президента начали оспаривать выводы ведомства. Они настаивали, что Трамп ведёт себя жёстко с Россией и укрепляет безопасность Европы. Некоторые представители разведки назвали совещание «тактической ошибкой», которая лишь разозлила республиканцев.

Представители спецслужб США и ранее сообщали законодателям о том, что российская «кампания по вмешательству» продолжается. Но, по-видимому, на недавнем брифинге содержалась новая информация. В том числе о том, что Москва намерена «повлиять» на праймериз демократов и всеобщие выборы, рассуждает The New York Times.

Накануне президент объявил, что он собирается назначить на пост Магуайра посла США в Германии Ричарда Гренелла, который является «ярым сторонником» Трампа. Некоторые связывают эту перестановку с брифингом в конгрессе, но Белый дом настаивает, что эти два события никак не связаны.

Между тем, по словам американских чиновников, россияне «готовятся» к выборам 2020 года и «идут на эксперименты». «Агенты» Москвы якобы стали изобретательнее использовать Facebook и другие соцсети. Они уже не «притворяются американцами», а стремятся к тому, чтобы граждане США повторяли распространяемую ими дезинформацию в обход правил, принятых на платформах.

Кроме того, утверждается, что россияне работают с серверов, расположенных на территории Соединённых Штатов, а не за рубежом. Ведь они знают, что американским спецслужбам «запрещено действовать внутри страны», говорится в статье.

Российские хакеры также якобы «проникли» в иранское военное киберподразделение. Они могут начать атаки, которые будут выглядеть, как атаки со стороны Тегерана, предупреждает Агентство национальной безопасности.

В Вашингтоне считают, что в целом цели Москвы остаются теми же, что и в 2016 году. Она ищет вопросы, которые вызывают противоречия в США, и использует различные методы для раскола американского общества, отмечает The New York Times.