Fox News: пресмыкаясь перед Китаем, Блумберг дал понять, чего ждать в случае его избрания в Белый дом

Кандидат в президенты США, миллиардер Майкл Блумберг делает деньги на сотрудничестве с Китаем, закрывая глаза на цензуру и восхваляя руководство Компартии КНР, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, беспринципная американская элита поставила Вашингтон в опасную зависимость от Пекина.

Как насчёт Майкла Блумберга? Он баллотируется в президенты. Может быть, больше, чем кто-либо в Америке, Блумберг представляет убеждения и ценности нашей нынешней аристократии, гораздо худшей, чем любая другая аристократия за всю историю Америки. Эта аристократия — самая тупая и самая жадная. Неудивительно, что Блумберг и подлизывался к китайцам, и обогащался благодаря им. И ему за это не стыдно!



В 2014 году Блумберг объяснил, что на самом деле неизбираемый лидер Китая — не диктатор.



МАЙКЛ БЛУМБЕРГ, бизнесмен: Коммунистическая партия хочет оставаться у власти в Китае. И они прислушиваются к общественности. Когда общественность говорит, что не может дышать таким воздухом… Си Цзиньпин не диктатор, ему надо удовлетворять своих избирателей, иначе он не продержится!



МАРГАРЕТ ХУВЕР, ведущая PBS: Он не диктатор?



МАЙКЛ БЛУМБЕРГ: Нет, у него есть электорат, перед которым он отвечает.



Итак, китайский диктатор не диктатор. Остаётся только гадать, как бы правил Майкл Блумберг, став президентом. А может быть, это позволяет понять, как бы он правил, став президентом.



Но личное восхищение Блумберга кровожадным ископаемым, возглавляющим крупнейшее в мире коммунистическое государство, — не единственная причина его любви к Китаю. Конечно же, на кону большие деньги. Дело всегда в этом. У компании Блумберга громадные инвестиции в стране, и это сказалось на том, как Bloomberg News освещает Китай.



К примеру, в 2013 году Bloomberg News обвинили в замалчивании историй, которые бы пролили свет на коррупцию родственников китайского диктатора — да-да, диктатора! Как утверждал впоследствии Бен Ричардсон, редактор азиатского отделения Bloomberg, руководство компании прямо говорило ему, что освещение китайского политбюро под запретом. Это всё равно что сказать начальнику вашингтонского бюро, что нельзя освещать конгресс — вдруг вы его оскорбите? Такова позиция Майкла Блумберга.



Только сегодня бывший репортёр Bloomberg* Лита Хонг Финчер написала на Intercept, как юристы Bloomberg угрожали поломать ей жизнь, если она не подпишет соглашение о неразглашении принятых в компании методов цензуры.



Вы можете не верить им на слово, но несколько лет назад Блумберг открыто признал, что позволял Китаю подвергать цензуре новостной контент своей компании. Он так и сказал по телевидению! Взгляните!



ЭНДРЮ СОРКИН, ведущий CNBC: В последний год возникали вопросы касательно журналистики в Китае, касательно того, что компания, стремясь к росту, возможно, затыкала рот…



МАЙКЛ БЛУМБЕРГ: В Китае есть правила о том, что можно публиковать. Мы этим правилам следуем. Если ты не следуешь правилам, тебя нет в стране. Мы пишем статьи, которые мы считаем интересными, и распространяем их там, где их позволено распространять.



«Где их позволено распространять».



Страшнее всего то, что пока могущество Китая возрастало, Америка становилась всё более зависимой от него. Аутсорсинг промышленных мощностей принёс американским компаниям большие краткосрочные прибыли — поезжайте во Флориду, посмотрите, какие дома они выстроили себе на эти доходы! Но в долгосрочной перспективе это решение поставило нашу страну в опасную зависимость от государства, желающего занять наше место на мировой арене.



Рассмотрим лишь один маленький сектор американской экономики — медицинское обеспечение. Китай — теперь ведущий производитель антибиотиков, хирургических инструментов, ингредиентов для препаратов, отпускаемых по рецепту, защитных масок и многих других товаров, необходимых вам для выживания. В данный момент 80 процентов наших антибиотиков поступают из Китая. Трудно поверить, но это так.



Одной только паники по поводу коронавируса хватило, чтобы возникла нехватка некоторых из этих предметов. Что же будет в случае ещё более масштабного кризиса? А он неизбежно придёт. Или что будет, если Китай просто перекроет экспорт, чтобы продемонстрировать силу? Такое возможно! Может быть, они вторгнутся в Тайвань, а потом перекроют экспорт. Как мы ответим? Мы будем беспомощны.



Печальнее и возмутительнее всего то, что ничего этого вообще могло бы не быть. Не то чтобы Китай однажды по волшебству опередил нас. Наши руководители создали для этого условия, они этому содействовали, они наживались на этом. Они предали нас.



Дата выхода в эфир 18 февраля 2020 года.



* Так сказано в оригинале. Сама Лита Хонг Финчер заявляет, что никогда не работала на Bloomberg, однако её угрозами заставили подписать соглашение о неразглашении, после того как её муж Майкл Форсайт, сотрудник Bloomberg News, написал статью об обогащении семьи Си Цзиньпина (прим. ИноТВ).