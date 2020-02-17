Конгрессмен США: «вечный импичмент» поможет переизбранию Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявляет, что импичмент запятнал Дональда Трампа навсегда, хотя на самом деле сенат судил и оправдал президента, заявил в интервью Fox News конгрессмен Дуглас Коллинз. По его словам, то, что вместо насущных проблем американцев демократы занимаются импичментом, поспособствует переизбранию Трампа.

Нэнси Пелоси по-прежнему предупреждает президента Трампа о том, что импичмент вечен. Но всё не так, утверждает наш следующий гость, который был в команде защиты президента.



С нами Даг Коллинз, конгрессмен-республиканец, второй человек в юридическом комитете палаты представителей. Добро пожаловать, конгрессмен. Спасибо. Что вы думаете о бесконечном импичменте от Пелоси?



ДУГЛАС КОЛЛИНЗ, конгрессмен США: Думаю, госпоже Пелоси сейчас необходимо взять отпуск, привести мысли в порядок, преодолеть это бедствие, которое в прошлом году пережила из-за неё вся страна. Президент был оправдан навсегда. Президента судил сенат. Может быть, она проспала, я не знаю, но суд был, и сенаторы сказали, что он не сделал ничего дурного, они его оправдали и стали двигаться дальше.



Нам нужно покончить с этим кошмаром. Ей надо перестать выступать по телевидению со словами о том, что «импичмент навсегда останется на нём пятном», потому что это неправда.



Правда лишь в том, что он политизирует всё, что касается этого президента и выборов 2020 года. Этого президента переизберут, во многом из-за того, что спикер не переставая бьёт в барабан по поводу событий в палате представителей. Событий, несправедливых по отношению к президенту, к стране и к американскому народу. Нам необходимо в дальнейшем сосредоточиться на вещах, важных для американского народа, а не на её личной политической повестке дня.



Дата выхода в эфир 16 февраля 2020 года.