Сын Трампа: импичмент был очередной версией «рашагейта»

Демократы в конгрессе США настолько ослеплены ненавистью к президенту, что не могут работать на благо американского народа и занимаются только мистификациями, заявил в интервью Fox News сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший. По его словам, в случае с импичментом демократы попытались провернуть то, что не получилось во время расследования «сговора с Россией».

С нами на связи Дональд Трамп — младший. Большое спасибо, что нашли для нас время. В чём, по-вашему, заключается урок импичмента? Не считая того, что мы, конечно же, всем обязаны Украине. Но, помимо этого, что вы для себя вывели?



ДОНАЛЬД ТРАМП — МЛАДШИЙ, сын президента США: Послушайте, по-моему, очевидный урок заключается в том, что бездельники-демократы готовы заниматься только этим. Импичмент даже не соответствовал тем критериям, которые несколько месяцев назад назвала сама (спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси. И настоящая проблема в том, что демократы и Нэнси настолько ослеплены ненавистью, ненавистью к Дональду Трампу, что даже работать не могут. Они в буквальном смысле неспособны ничего делать.



В то время как они раздувают мистификацию о России, Дональд Трамп подписывает торговое соглашение с Канадой и Мексикой и решает этот вопрос — исправляет Североамериканское соглашение о свободной торговле. Пока они подписывают представление к импичменту, Такер, он подписывает историческое торговое соглашение с Китаем. Он всё равно делает своё дело. Но их ненависть заставляет их принимать очень плохие решения.



Американцы это видят. Вчера вечером, во время доклада о положении дел в стране, они видели это крупным планом: он привлекал внимание к невероятным американским историям: про солдат, про великую Америку — и вы видели, как они (демократы. — ИноТВ) сидели там с унылым видом и не хлопали.



Это точно! Но позвольте ненадолго прервать вас и задать вам очевидный политический вопрос. Ведь это же был политический процесс (импичмент. — ИноТВ), с политическими целями. Они не тупые. С первого дня было ясно, что это с большой вероятностью будет контрпродуктивно. Они хотели навредить президенту — они ему помогли. Зачем они это делали? Искренний вопрос.



ДОНАЛЬД ТРАМП — МЛАДШИЙ: Потому что Нэнси Пелоси загнали в угол крайне левые представители её партии. Так? Вопреки тому, что все говорят, она вовсе не блестящий тактик. Её третируют левые прогрессисты, совершенно потерявшие голову.



Но американский народ не сбился с пути, Такер. Он всё понимает. Американцы видели насквозь этот абсурд. Они видели, что мистификация с импичментом, продвигаемая (демократами. — ИноТВ) уже три с половиной года, — всего-навсего мистификация. Так?



Им (демократам. — ИноТВ) не удалось это провернуть со «сговором с Россией» — и сейчас у них уже версия 3.0. Они проиграли эту битву. Американский народ хочет, чтобы они пошли и исправили, может быть, инфраструктуру… Мы могли бы многое сделать. Инфраструктура была бы замечательным делом для моего отца, потому что он на самом деле строитель, а не политик. Здесь он мог бы невероятно помочь Америке. Но они могли бы заняться и ценами на лекарства.



Да.



ДОНАЛЬД ТРАМП — МЛАДШИЙ: Они могли бы решать сколько угодно проблем. Но ваши зрители не могут назвать ни одной проблемы, которую они хотя бы попытались решать. Только сопротивление Трампу и его успехам!



Дата выхода в эфир 05 февраля 2020 года.