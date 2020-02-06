Sky News: Трамп избежал импичмента — и подтвердил свою власть над республиканцами

Лишь только один сенатор-республиканец проголосовал за импичмент Дональду Трампу, сообщает Sky News. По мнению издания, итоговое оправдание президента показало его огромное влияние среди республиканцев, которые ещё недавно относились к Трампу с издёвкой и неприятием. Теперь же они преданно пляшут под его дудку, осознавая популярность Трампа среди партийного электората.

Несмотря на то что сомнений в оправдательном приговоре не было, Дональд Трамп уже не может говорить о том, что процедура импичмента была инициирована исключительно одной партией, пишет Sky News.

Сенатор Митт Ромни стал единственным республиканцем, проголосовавшим за то, что Трамп должен оставить пост президента ввиду превышения своих полномочий. Что касается его остальных однопартийцев, то они, в большинстве своём, называли процедуру импичмента «охотой на ведьм»: некоторые осмеливались назвать поведение Трампа «неприемлемым», но всё равно не заслуживающим импичмента.

По мнению издания, демократы предоставили убедительные доказательства того, что Дональд Трамп использовал служебное положение для дискредитации своего политического противника — Джо Байдена. Однако процедура импичмента показала, насколько сильно влияние Трампа в Республиканской партии, которая ещё в 2016 году смеялась над его участием в президентской гонке.

Республиканцы, вроде Теда Круза и Марко Рубио, раньше открыто издевавшиеся и потешавшиеся над Трампом, теперь пляшут под его дудку словно преданные слуги, пишет Sky News. Они сдались перед популярностью, которой Трамп пользуется у республиканского электората. В ходе процедуры импичмента появлялись предположения о том, что ряд «умеренных» республиканцев может отойти от общей линии партии, однако такие сенаторы, как Сьюзан Коллинз, ограничились лишь критикой поведения Трампа, отмечая, что президент не заслуживает импичмента.

Как пишет Sky News, Трамп отчаянно хочет выиграть выборы-2020: отныне для него это будет не только победой, но и местью в адрес партии, намеревавшейся лишить его президентского кресла. Демократам остаётся надеяться на то, что они смогли убедить американских избирателей в том, что поведение Дональда Трампа делает его негодным к переизбранию.