FAZ: кандидатам от демократов не хватает харизмы Трампа

В ходе нынешней предвыборной кампании в США Демократическая партия намерена не повторить ошибок Хиллари Клинтон и уделить больше внимания штатам Среднего Запада, пишет Frankfurter Allgemeine. Впрочем, для победы этого может не хватить, поскольку политтехнологии не заменят харизмы, в которой демократические кандидаты Трампу уступают. Кроме того, действующий президент поднаторел в обличении лицемерия и ханжества демократов, а также по-прежнему обладает репутацией борца с американским политическим истеблишментом.

Дональд Трамп держит Республиканскую партию под своим контролем, пишет Frankfurter Allgemeine. Сила этого контроля демонстрируется прямо сейчас: в среду на этой неделе в сенате ожидается вынесение оправдательного приговора в процедуре импичмента.

В 2016 году республиканцы дистанцировались от Трампа, поскольку ожидали его поражения, напоминает издание. Теперь же они связали с ним судьбу своей партии, поскольку за девять месяцев до новых выборов именно у Трампа наиболее высокие рейтинги среди всей Республиканской партии.

Что же касается демократов, то праймериз для них начинаются с ожиданием поражения. Многие сейчас обвиняют Демократическую партию в том, что ей изначально не стоило запускать процедуру импичмента: по мнению издания, эти критики забывают о том, что демократы не могли не вынести обвинения Трампу, поскольку в противном случае был бы создан вредный для конституции прецедент. Как отмечает Frankfurter Allgemeine, демократы хотели показать общественности, что республиканцы готовы пожертвовать принципами права ради власти.

Крайне федерализированная и непрямая избирательная система в США приводит к тому, что исследователи общественного мнения и аналитики могут подсчитать количество голосов, достаточное для победы в ключевых штатах, таких как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, пишет Frankfurter Allgemeine. Очевидно, что в этом году демократы попытаются не повторять ошибки Хиллари Клинтон, проигнорировавшей Средний Запад. Проблема в том, что политтехнологии не способны заменить харизму, а ни один из демократических кандидатов в президенты не вызывает у населения такого же воодушевления, как Трамп.

На стороне Трампа процветающая экономика, пишет издание, а также его хорошее чутьё на разоблачение лицемерия и ханжества демократов. Даже спустя три года пребывания в Белом доме Трамп по-прежнему сохраняет имидж борца с политическим истеблишментом.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, не случайно, что сейчас не исключают итогового противостояния за кресло президента между Дональдом Трампом и Берни Сандерсом: правый популизм против левого популизма.