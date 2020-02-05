Полный сюр — New York Times об обращении к нации Трампа, с которого ещё не сняты обвинения импичмента

Вскоре Дональд Трамп обратится с традиционным посланием к нации «О положении в стране». В этом году речь президента в конгрессе будет выглядеть весьма сюрреалистично, ведь он будет выступать перед законодателями на фоне продолжающегося процесса по импичменту, пишет The New York Times.

Вскоре Дональд Трамп обратится с ежегодным посланием к нации «О положении в стране». «Сюрреализм» ситуации придаёт тот факт, что президенту предстоит выступать в той самой палате представителей конгресса, которая семь недель назад начала против него процесс импичмента, пишет The New York Times.

Днём сенаторы будут по очереди вставать, чтобы объявить, поддерживают ли они обвинительный или оправдательный приговор по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании конгрессу, «проистекающих из попыток Трампа надавить на Украину, чтобы она помогла ему опорочить его демократических соперников». Затем вечером тот самый президент, которого они судят, пройдёт вдоль рядов палаты представителей, пожмёт руку законодателям и изложит свою повестку на год, обращает внимание издание.

Примечательно, что выступление президента в конгрессе состоится за день до того, как сенат проведёт окончательное голосование по его отстранению от должности. И хотя Трампа почти наверняка оправдают, ему не удастся использовать телеобращение в качестве «демонстрации своей победы», отмечается в статье.

Если Трамп всё-таки упомянет суд в своём обращении, то его слова, вероятно, будут «менее напыщенными, чем обычно». Хотя он открыто называет выдвигаемые против него обвинения «мистификацией» и «охотой на ведьм», президент традиционно ведёт себя более сдержанно и менее конфликтно во время послания к нации, тщательно следуя подготовленному тексту, считает The New York Times.

По данным издания, Трамп воспользуется вещанием на самую большую телевизионную аудиторию, которую ему удастся получить в этом году, чтобы подготовить почву для предвыборной кампании по своему переизбранию. Он будет утверждать, что восстановил США, и обвинит своих демократических противников в поддержке социалистической политики, «идущей вразрез с прогрессом».

Представители Белого дома сообщили The New York Times, что выступление Трампа будет иметь «оптимистический» тон, а его лейтмотивом станет «великое возвращение Америки». Президент намерен сделать акцент на успехах в экономике, росте военных расходов и назначении консервативных судей. Он расскажет о будущих приоритетах, таких как снижение расходов на здравоохранение, предоставление родителям большего выбора учебных заведений, ослабление так называемых городов-убежищ, которые защищают нелегальных иммигрантов, и дальнейшее снижение налогов.