BI: «в сговоре с победой» — после снятия обвинений с Трампа республиканцы поспешили потроллить демократов

Сразу после объявления результатов голосования в сенате по делу об импичменте Дональда Трампа республиканцы стали праздновать свою победу над демократами, пишет Business Insider. Как отметило издание, сам президент, явно желая потроллить СМИ, опубликовал в Twitter видео о своих бесконечных будущих предвыборных кампаниях. Другие пародировали демократов, в шутку обвиняя лидера в «сговоре с победой».

После того как в среду 5 февраля сенат США проголосовал за то, чтобы снять обвинения с президента Дональда Трампа по обеим статьям дела об импичменте, о злоупотреблении должностными полномочиями и об обструкции, республиканцы принялись праздновать свою победу и не преминули поддеть демократов, пишет Business Insider. Таким образом завершилась длительная эпопея с процессом импичмента, начавшаяся ещё в сентябре 2019 года.

«Теперь, когда их спектакль с импичментом окончен, может, демократы, наконец, смогут сесть за стол переговоров и попытаться сделать что-то полезное для американского народа… Но я бы не стал особо на это рассчитывать», — написал в своём Twitter старший сын президента Дональд Трамп — младший сразу после объявления результатов голосования в сенате. Также к посту было прикреплено изображение главы Белого дома с подписью «Сговор с победой».

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 5, 2020

Сам Дональд Трамп поделился на своей странице уже знакомым многим его подписчикам шутливым роликом, который впервые президент разместил у себя ещё в июне прошлого года. В видео, по словам Business Insider, «явно созданном для того, чтобы потроллить СМИ», показана серия нескончаемых предвыборных кампаний президента Трампа — на века и тысячелетия вперёд.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти также посвятил свой пост победе Трампа в противостоянии с демократами и опубликовал ролик, в котором он, видимо, пародирует спикера палаты Нэнси Пелоси, разорвавшей бумажную версию обращения президента к нации. На видео Маккарти тоже разрывает бумаги пополам и заявляет: «Оправдан пожизненно».

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) February 5, 2020

Как напоминает издание, лишь один республиканский сенатор, Митт Ромни, представляющий штат Юта, пошёл против партии и проголосовал за то, что Трампа следует признать виновным.