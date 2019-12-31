Трамп-3000 — Fox News назвал лауреатов первой шутливой премии «Истерика года»

Ведущий Fox News Грег Гатфилд представил новую ежегодную премию Outrage Awards, «Истерика года», которая присуждается историям, вызвавшим необоснованное возмущение в интернете. По мнению журналиста, награды в виде пищащей курицы достойны все те, кто воспринял всерьёз шутку со страницы Дональда Трампа, о том, что он собирается оставаться президентом и в 3000 году.

ГРЕГ ГАТФИЛД, ведущий Fox News: Повальное увлечение этого года — необоснованное возмущение. Люди разволновались из-за ряда историй, которые сначала казались ужасными, но оказывались не такими. Так что в этом году мы вручаем нашу первую ежегодную премию Грега Гатфилда Outrage Awards («Истерика года». — прим. ИноТВ). Всё верно. Может, у нас будет… Похоже, у нас не будет живой музыки. Группа не явилась.

В любом случае, третье место — Джусси Смоллетт, заявивший, что двое мужчин накинули ему верёвку на шею с криками: «Это страна MAGA!» (Сокращение от лозунга Трампа «Make America great again!» (Cдeлaeм Aмepику cнoвa вeликoй! — прим. ИноТВ) В Чикаго, посреди ночи, при минусовой температуре. Разумеется, так всё и было.

Второе место — освещение в СМИ инцидента с Николасом Сандманом, парнем в кепке с надписью «MAGA», которого в социальных сетях обвиняли в насмешках над коренным американцем до тех пор, пока не появилось другое видео, на котором видно, что всё было совсем не так. Теперь Сандман предъявляет всем иски на миллионы. Слава Богу, не мне.

Это подводит нас к победителю премии — мему, появившемуся на страничке в Twitter Трампа. Посмотрим.

Ну что ж, мои поздравления всем, кто воспринял это всерьёз. Если что, это никак не возможно. Он не может оставаться президентом и в 3000-м году. Это Трамп так шутил, понимаете ли. Вот только 99 процентов СМИ не смогли понять, что это была шутка. Ведь он говорит всё в буквальном смысле, всё всерьёз. Ну а когда они над ним потешаются — это они шутят.

Так что мы вручаем вам первую премию Грега Гатфилда Outrage Awards, где наградой выступает вот эта пищащая курица. Так, я, кажется, задушил курицу, ладно.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2019 года.