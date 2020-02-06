NYP: однопартиец Трампа выступил за его импичмент и удостоился обидного мема

После того как сенат, конкретно сенаторы-республиканцы, проголосовал за оправдание Трампа по делу об импичменте, глава Белого дома выступил с резкой критикой своего однопартийца Митта Ромни, который по одной из двух статей отдал голос в поддержку импичмента, пишет New York Post. А сын американского лидера даже опубликовал мем, в котором назвал Ромни «размазнёй», и призвал исключить бывшего кандидата в президенты США из партии.
После голосования в сенате по делу об импичменте президента США Дональда Трампа последний резко раскритиковал сенатора-республиканца Митта Ромни, пишет New York Post. Всё дело в том, что Ромни проявил несогласие с мнением своей партии, проголосовав за признание Трампа виновным по одной из статей импичмента.
Позднее глава Белого дома опубликовал твит, в котором напомнил о том, что Ромни в 2012 году был кандидатом в президенты США от республиканцев, но проиграл на выборах Бараку Обаме.
«Если бы потерпевший неудачу кандидат в президенты Митт Ромни проявил такую же энергию и гнев для победы над нерешительным Бараком Обамой, как он лицемерно делает это сейчас по отношению ко мне, то он мог бы выиграть те выборы», — написал американский лидер в Twitter.
А сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший разместил мем, в котором назвал Ромни «размазнёй». Кроме того, он также призвал исключить сенатора из Республиканской партии, сообщает New York Post.
Ещё перед голосованием Ромни пояснил, почему он собирается голосовать за признание Трампа виновным в злоупотреблении властью при ведении дел с Украиной.
«Я поклялся перед Богом, что буду творить правосудие беспристрастно. Я глубоко религиозный человек. Моя вера определяет мою суть. Я воспринимаю клятву перед Богом как нечто крайне важное», — заявил он.
По итогам этого голосования Трамп, который настаивал на своей невиновности, был оправдан, пишет издание.
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