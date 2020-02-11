Business Insider: только треть американцев поддерживает оправдание Трампа сенатом

С решением сената США снять обвинения с Трампа по делу об импичменте согласны 33% американцев. В то же время почти 44% считают, что президент должен был понести наказание и отправиться в отставку, сообщает Business Insider со ссылкой на новый опрос общественного мнения.

Решение сената оправдать Трампа по делу об импичменте поддерживает почти каждый третий американец, пишет Business Insider со ссылкой на новый опрос общественного мнения. При этом 44% респондентов в той или иной степени не согласны с тем, что с президента были сняты обвинения, и хотели бы, чтобы он отправился в отставку.

Участникам опроса был задан вопрос: «На прошлой неделе сенат США оправдал президента Трампа по двум пунктам обвинения импичмента. Что вы об этом думаете?» Результаты были следующими:

— чуть более 33% заявили, что категорически не согласны с законодателями и поддерживают отставку главы Белого дома;

— почти 11% сообщили, что просто не согласны с сенатом и поддерживают отставку;

— около 14% признались, что оправдание Трампа им безразлично;

— порядка 11% поддержали оправдание;

— 22% полностью согласились с решением сенаторов;

— чуть менее 8% вообще сказали, что они не могут определиться с оценкой итогов импичмента.

Процесс против Трампа начался 18 декабря. Палата представителей одобрила два пункта обвинений. Согласно им, президент якобы злоупотреблял своей должностью в отношениях с Украиной и противодействовал расследованию конгресса в рамках импичмента.

Поводом для процедуры импичмента стал состоявшийся 25 июля телефонный разговор между Трампом и Зеленским. Во время беседы американский президент призывал своего украинского коллегу начать расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, а также «развенчанной конспирологической теории» о том, что в выборы США 2016 года вмешивался Киев, а не Москва. Всё это происходило на фоне заморозки военной помощи в размере почти $400 млн, которую Вашингтон должен был предоставить Киеву.

Хотя сам Трамп отрицал какую-либо связь между заморозкой помощи и просьбой начать расследование, свидетели в деле по импичменту давали диаметрально противоположные показания. В то же время оправдания администрации о задержке военных поставок были «непоследовательными и туманными», утверждает Business Insider.