Blick: самая настоящая зачистка — после оправдания Трамп уже свёл счёты с двумя свидетелями обвинения

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03:00 СМИ: Общее число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30 Общее число погибших при стрельбе в таиландском городе Накхонратчасима возросло до 30, пострадали 58 человек. Об этом сообщает Thai Rath со ссылкой на городскую больницу имени Махарата.

03:00 Боксёр Аванесян проведёт бой за титул чемпиона Европы Россиянин Давид Аванесян проведёт поединок с британцем Джошем Келли за титул чемпиона Европы по боксу в полусреднем весе.

03:00 По факту жёсткой посадки самолёта в Коми начата проверка Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки пассажирского Boeing в Усинске.

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03:00 Гимнастка Солдатова: обо мне писали неправду, я до сих пор в шоке Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова высказалась о публикациях в СМИ о причинах её недавней госпитализации.

03:00 Самолёт совершил жёсткую посадку в Республике Коми Пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил жёсткую посадку в аэропорту города Усинска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Уточняется, что у лайнера были проблемы с шасси, однако ему удалось остановиться в пределах взлётно-посадочной полосы.

03:00 «Ювентус» по-прежнему сохраняет интерес к Алексею Миранчуку Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, что итальянский «Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

03:00 Уайт высказался о судействе боя Джонс — Рейес Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о судействе поединка Джона Джонса с Домиником Рейесом на турнире UFC 247 в Хьюстоне.

03:00 В Кемеровской области автобус врезался в грузовик В Кемеровской области произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика, погиб один человек, ещё по меньшей мере трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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03:00 На Украине три ребёнка провалились под лёд и утонули Два мальчика и девочка провалились под лёд и утонули в Запорожской области Украины.

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03:00 Тренер «Монреаля» отметил важность Ковальчука для его команды Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен высказался об игре российского нападающего Ильи Ковальчука после победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Синоптик спрогнозировал возвращение аномального тепла в Москву Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москву вернётся аномальное тепло.

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