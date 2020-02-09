Blick: самая настоящая зачистка — после оправдания Трамп уже свёл счёты с двумя свидетелями обвинения

Гром и молнии в Вашингтоне: президент США Дональд Трамп «зачищает администрацию», пишет Blick. После того как его оправдали по делу об импичменте, американский лидер дал отчётливо понять, что ему не до смеха, и свёл счёты сразу с двумя свидетелями, которые дали против него показания, сообщает швейцарское издание.
«Гром и молнии в Вашингтоне!» — пишет швейцарская газета Blick.
После того как Дональда Трампа оправдали по делу об импичменте, президент США дал отчётливо понять, что «ему не до смеха», и «свёл счёты» сразу с двумя свидетелями, которые дали против него показания во время слушаний в конгрессе, поясняет автор статьи Никола Имфельд.
Сначала Дональд Трамп уволил «ведущего эксперта по Украине» в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана, которого «вывели из Белого дома как преступника под охраной», уточняет журналист Blick.
В ноябре прошлого года, напоминает Имфельд, Виндман выступил свидетелем по делу об импичменте и резко раскритиковал высказывания президента США во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Президенту не подобает требовать начать расследование против политического противника», — заявил в ходе слушаний уволенный Виндман.
Не прошло и нескольких часов, продолжает автор статьи, а «по Вашингтону прокатился новый раскат грома».
Вслед за Александром Виндеманом, вносит ясность Имфельд, глава Белого дома уволил «главного свидетеля» по делу об импичменте — посла Соединённых Штатов в Европейском союзе Гордона Сондленда.
Да американский президент просто-напросто «зачищает администрацию», констатирует журналист швейцарского издания.
В ходе слушаний в конгрессе Сондленд подтвердил, что американский лидер якобы действительно предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сделку, в рамках которой Киев получил бы военную помощь в размере $400 млн только в том случае, если бы украинские власти дали ход расследованию против Джо Байдена и его сына Хантера, пишет автор статьи.
Именно из-за этого утверждения Гордон Сондленд, судя по всему, и лишился работы, полагает журналист Blick.
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