BuzzFeed: верните наши деньги — США заморозили военные поставки Украине на сумму $30 млн

Несмотря на процесс импичмента Дональда Трампа, американская администрация фактически заморозила предоплаченные военные поставки Украине на сумму $30 млн, после чего Киев начал требовать вернуть ему деньги, пишет BuzzFeed со ссылкой на украинских и американских чиновников. Как отмечает портал, эти задержки могут быть связаны как с давлением американского лидера на Владимира Зеленского с тем, чтобы тот открыл расследование по делу Джо Байдена, так и со стремлением не допустить продажи украинской фирмы «Мотор Сич» Китаю.

Эпицентром процесса импичмента президента США Дональда Трампа, который окончился оправданием американского лидера, была заморозка военных поставок Украине на сумму $391 млн. Однако это далеко не единственная порция помощи, которая предназначалась для этой страны, но серьёзно задержалась в пути. Сроки нескольких прямых коммерческих поставок вооружений и боеприпасов были сдвинуты — находясь в замороженном состоянии и по сей день. После долгого ожидания предоплаченных поставок — сумма которых составила десятки миллионов долларов — Киев хочет вернуть свои деньги, пишет BuzzFeed со ссылкой на собственные источники.



На данный момент, по словам трёх действующих украинских и одного бывшего американского чиновника, администрация Трампа не разрешила осуществить поставку, по крайней мере, шести коммерческих партий оружия и боеприпасов общей суммой $30 млн. Данная задержка, как отмечает портал, значительно осложняет и так непростые отношения двух стран.



По словам всех четырёх чиновников, пять поставок американских компаний задерживаются уже на год, в то время как шестая — на срок более года. При этом источники издания не сумели добиться у администрации Трампа никакого объяснения задержки, в то время как на одобрение и на лицензирование сделки в Госдепе обычно уходит около двух месяцев.



«Украинцы, возможно, поступят мудро, если начнут искать других поставщиков», — отметил по этому поводу американский чиновник. По его словам, в ответ на запросы он получил лишь уклончивые ответы в том духе, что поставки всё ещё «оцениваются» — притом что Киев их уже оплатил.



Американское посольство в Киеве отказалось прокомментировать эту информацию, в то время как Белый дом и Госдеп на соответствующие запросы вообще не ответили. «Укроборонпром» — официальный покупатель снаряжения — также не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.



По данным источников BuzzFeed, задержки могут быть связаны с попыткой Китая приобрести стратегически важную украинскую аэрокосмическую компанию, чему ранее противились США. Таким образом Киев, вероятно, оказался втянут в борьбу между Пекином и Вашингтоном.



Украинские и американские чиновники согласились пообщаться с порталом по той причине, что они считают американские поставки важным фактором затяжного конфликта Киева с Россией и «сепаратистскими силами» на востоке страны. Данная сделка также усилит позиции президента Украины Владимира Зеленского, который пытается добиться заключения прочного мира с Владимиром Путиным.



Договоры на прямые коммерческие поставки заключатся между частными американскими компаниями и иностранными покупателями, однако они должны быть одобрены Госдепартаментом США. Ранее Украина уже приобрела несколько партий оружия у США, действуя именно по такому шаблону. По словам одного украинского чиновника, знакомого с ситуацией, этот процесс «никогда не проходит абсолютно гладко, но теперь на него уходит дополнительно несколько месяцев», в то время как раньше сроки составляли всего 1—2 месяца.



Для Украины важнее всего — это поставки боеприпасов, так как Киев потерял один из своих заводов этого профиля при захвате «пророссийскими силами» значительной части Луганской области. При этом на нескольких складах боеприпасов с тех пор произошло несколько взрывов, ответственность за которые украинские власти возложили на Россию.



По словам источников, в рамки поставок, за которые Киев внёс предоплату в период с января по март 2019 года, входили пулемёты, снайперские винтовки, лёгкое огнестрельное оружие, ПНВ и прочее снаряжение.



При этом украинские чиновники не смогли получить прямой ответ, который бы объяснил задержку. По словам двух украинцев, с началом процесса импичмента американские чиновники начали игнорировать все их запросы по поводу сделки. Третий же украинец сообщил, что США отвечали на эти вопросы в духе «спросите нас об этом попозже» — но затем вновь и вновь повторяли эту фразу.



Тем не менее источники BuzzFeed не могут однозначно утверждать, связана ли ситуация с поставками с требованиями Трампа открыть расследование по делу деятельности Джо Байдена и его сына на Украине. Тем не менее, учитывая, что поставки оказались заморожены ещё до печально известного разговора Трампа с Зеленским 25 июля, здесь, скорее всего, присутствуют и другие факторы.



По мнению одного из украинских чиновников, задержки могут быть связаны с коррупционными скандалами на Украине в сфере военных поставок. Ещё один источник издания объяснил задержки попыткой США склонить Антимонопольный комитет Украины к поддержке Вашингтона в вопросе продажи компании «Мотор Сич» китайской фирме. Дело в том, что в 2017 году китайская Skyrizon Aviation попыталась купить контрольный пакет «Мотор Сич» — как раз в тот момент, когда украинская компания боролась за выживание после потери своего крупнейшего рынка сбыта в лице России. Однако в 2018 году СБУ провела рейд на компанию, а украинский суд заморозил передачу активов. На данный момент процесс продажи застыл в неопределённости, однако США хотят и вовсе обратить его вспять.



Третий же украинский чиновник, а также его американский коллега считают, что задержки обусловлены бюрократическими трудностями, однако не смогли уточнить, чем именно они вызваны. «Им будет очень непросто объяснить заморозку поставок», — отметил по этому поводу американский чиновник.