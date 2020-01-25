«Думаете, американцам не наплевать на Украину?»: Помпео обругал американскую журналистку за неудобный вопрос

Госсекретарь США Майк Помпео устроил выволоку ведущей программы «Под микроскопом» Мэри Луиз Келли за неудобный вопрос об Украине во время интервью, пишет NPR со ссылкой на слова самой ведущей. По словам журналистки, Помпео не брезговал нецензурной бранью и даже потребовал показать Украину на карте без подписей.

В интервью с ведущей программы «Под микроскопом» (All Things Considered) Мэри Луиз Келли госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопросы об американской политике по отношению к Ирану, а также упомянул о бывшем после США на Украине Мари Йованович. Однако после окончания беседы Помпео накричал на ведущую, потому что остался недоволен выбранными вопросами об Украине, пишет NPR.



По словам Келли, госсекретарь неоднократно прибегал к нецензурной лексике. Госдепартамент пока никак не прокомментировал этот инцидент. При этом Келли пока что не собирается обсуждать детали интервью с представителями прессы.



Во время интервью ведущая спросила у Помпео, работает ли стратегия «максимального давления» на Иран, учитывая, что Тегеран при Трампе приблизился к созданию ядерного оружия.



«Это режим, который работал над ядерной программой многие годы. А ядерная сделка прокладывала им гарантированный путь к ней. Это факт. Они могли отложить её на месяц или на год, или на 10 лет, но они точно двигались к его созданию. Нынешняя же администрация дала бой временным мерам», — ответил Помпео, пообещав, что США остановят ядерную программу.



Затем ведущая перешла к теме бывшего посла на Украине Мари Йованович, поинтересовавшись не должен ли Помпео извиниться перед ней за её отставку. Помпео подобный вопрос не слишком пришёлся по душе: «Знаете, я согласился прийти к вам, чтобы поговорить об Иране. И именно этим я и собираюсь заняться. Я знаю, какую политику мы проводили по отношению к Украине на протяжении всех трёх лет работы администрации. Я горжусь нашей работой. Нынешняя администрация предоставила украинцам средства для самообороны. Президент Обама поставлял им ИРП. Мы же поставляем «Джавелины». Предыдущая администрация не сделала ничего, чтобы искоренить коррупцию на Украине. Мы же активно работаем над этой проблемой. И будем продолжать и впредь».



При этом Помпео подчеркнул, что всегда защищал всех чиновников Госдепартамента. «Мы собрали отличную команду. Эта команда отлично справляется со своими задачами по всему миру. Я всегда защищал каждого члена команды. И я поступал правильно с каждым членом этой команды без исключения», — добавил он.



Однако в конце интервью, по словам Мэри Луиз Келли, её отвели в личную гостиную госсекретаря, где последний начал на неё «кричать», причём отчитывал он её примерно столько же, сколько длилось само интервью. «Ему очень не понравились вопросы про Украину», — отметила она.



«Думаете, американцам не наплевать на Украину?» — спросил он, по версии ведущей.



При этом он неоднократно использовал нецензурную лексику. «Он спросил меня, смогу ли я найти Украину на карте. Я ответила, что смогу, и он позвал помощников, чтобы те принесли нам карту мира без подписей. Я указала на Украину. Он отложил карту», — вспоминает журналистка.

«Люди узнают об этом», — якобы пообещал Помпео.