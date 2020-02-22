CNN: на новые обвинения Вашингтона Москва ответила по-старому

Российские власти категорически отрицают, что пытаются повлиять на выборы в США. По мнению Кремля, заявления о том, что он пытается помочь Дональду Трампу или Берни Сандерсу — это «параноидальные сообщения», передаёт CNN.

С нами на связи глава московского бюро CNN Нэйтан Ходж, который расскажет нам об этой новости. Нэйтан, президент США вновь утверждает, что всё это (обвинения спецслужб о попытках Москвы его переизбрать. — ИноТВ) «фикция». Он говорит: «Опять пошло-поехало». А Берни Сандерс вообще откровенно заявляет, что Владимир Путин ему не друг. Как на это реагируют российские СМИ и власти?

НЭЙТАН ХОДЖ, глава московского бюро CNN: Что ж, Джордж, мы тоже наблюдаем некое повторение того, что происходило в прошлом. А именно — тотальное отрицание со стороны России.





Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам на конференции, что новые обвинения, предупреждения о российском вмешательстве в выборы 2020 года — это «параноидальные сообщения».





Его слова практически полностью совпадают с тем, что мы уже слышали от Кремля ранее. Фактически российский президент Владимир Путин говорит, что Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в выборы других стран.





Но также важно отметить определённую радость, с которой российские власти встречали подобные новости. В качестве примера можно привести хакерскую атаку на национальный комитет Демократической партии 2016 года. Путин публично под запись объявил: самое главное — не кто совершил атаку, а то, что информация вышла наружу.





Если мы что-то и вынесли из доклада Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы, так это то, что подобные кампании необязательно призваны работать в пользу конкретного кандидата. Разумеется, был сделан вывод, что она была направлена в пользу Трампа, но при этом против Хиллари Клинтон. И одна из целей — посеять раскол в Соединённых Штатах, среди избирателей и вызвать недоверие к самому политическому процессу, Джордж.

И давайте остановимся на этом поподробнее. Какой общий эффект для России имеет этот раскол внутри США?

НЭЙТАН ХОДЖ: Необходимо повторить, что Россия занимает конфронтационную позицию в отношении США. Она находится под санкциями после аннексии Крыма* в 2014 году. Она расходится с Америкой по множеству вопросов, внешнеполитических кризисов в разных частях мира, будь то Сирия, Венесуэла, политика Ближнего Востока.





Иными словами, Россия в целом относится к США как к внешнеполитическому противнику. Но, на мой взгляд, самое важное то, что они пытаются понять, какой исход выборов 2020 года может быть для них наиболее предпочтительным.





После избрания Трампа перезагрузка между Москвой и Вашингтоном не состоялась. Но российские политики и представители элиты действительно возлагали надежды на то, что Путину по меньшей мере удастся выстроить хорошие личные отношения с Дональдом Трампом, Джордж.