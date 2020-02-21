Журналист: брифинг конгресса о «российском вмешательстве» вызывает вопросы

Новость о том, что разведка США предупредила конгресс о стремлении России «переизбрать» Дональда Трампа, порождает определённые сомнения, особенно из-за малодоступности информации. Такое мнение в эфире Fox News высказал старший политический корреспондент The Washington Examiner Байрон Йорк. По его словам, некоторые законодатели не верят в то, что Москва отдаст предпочтение действующему президенту, а не Берни Сандерсу.

Сегодня наша группа экспертов начинает свою работу раньше обычного. С нами в студии колумнист The Washington Post Марк Тиссен, глава вашингтонского отдела USA Today Сьюзан Пейдж и ведущий политический корреспондент The Washington Examiner Байрон Йорк.

Нужно отметить, что The Washington Post первой сообщила о предположительной конфронтации между президентом Трампом и директором Национальной разведки Магуайром. Давайте начнём с этой истории, что мы о ней думаем, о её появлении. Байрон, вы общались с некоторыми людьми на Капитолийском холме.

БАЙРОН ЙОРК, корреспондент The Washington Examiner: В этой истории существует два аспекта. Во-первых, разгневался или нет президент, когда узнал эту новость. Во-вторых, что именно представлял собой этот брифинг.

И, по-видимому, многие представители директора Национальной разведки посещали Капитолийский холм. По мнению некоторых республиканцев, предполагалось, что эта информация просочится (в СМИ. — ИноТВ).

Как сообщается, они (сотрудники Национальной разведки. — ИноТВ) рассказывали законодателям, что Россия вмешивается в выборы 2020 года. Во всех этих опубликованных отчётах остаётся непонятным одно: что именно делает Россия? Об этом нет никаких сведений. Участникам брифинга, который был засекречен, не разрешают о нём говорить.

Но, очевидно, республиканцы отнеслись к информации очень скептически. В гонке могут остаться Дональд Трамп и Берни Сандерс, который провёл медовый месяц в Советском Союзе. И они задаются вопросом, неужели Россия предпочитает Трампа Сандерсу? Иными словами, малопонятно, что же происходило (на брифинге. — ИноТВ) на самом деле.

Да, мы тоже относимся к этой истории с осторожностью.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2020 года.