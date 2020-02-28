Washington Post: неважно, Трамп или Сандерс — Америка не выдержит ещё 5 лет популизма

Если фаворит демократических праймериз Берни Сандерс сумеет стать итоговым кандидатом в президенты, то США ждут ещё 5 лет популизма, что грозит разрушительными последствиями для экономики страны, считает The Washington Post. Действия Дональда Трампа, провоцирующего ксенофобию и ослабляющего либеральный мировой порядок, угрожают самим основам американского общества, а реализация повестки Сандерса рискует обернуться экономической катастрофой.

Капиталистическая система пока не разрушена, однако популизм, возможно, близок к тому, чтобы её разрушить, считает The Washington Post. Если фаворит демократических праймериз сенатор Берни Сандерс сумеет стать итоговым кандидатом от демократов в президенты, то следующие пять лет Овальный кабинет будет занят популистом, вне зависимости от того, кто выиграет выборы.

По мнению издания, несмотря на заявления популистов, американская экономическая система не «подорвана». Зарплаты и доходы наёмных работников не снижаются уже на протяжении десятилетий, а выгоды от роста экономики достаются не только наиболее имущим слоям населения.

Что же до «популистской» политики Дональда Трампа, то она ухудшила положение, считает издание. По мнению The Washington Post, наиболее ярким примером стала неудачная торговая война с КНР, которая должна была улучшить положение американского рабочего класса, но на самом деле привела к росту цен, сократила ассортимент доступных товаров и ударила по экспорту. Кроме того, торговая война нивелировала позитивный эффект от сокращения налогов.

Как отмечает издание, планы Сандерса могут оказать ещё более разрушительное воздействие. Согласно анализу Брайана Ридла из Манхэттенского института, если Сандерс реализует свои предложения, такие как «здравоохранение для всех», бесплатное образование в колледжах и прочее, то состав правительства удвоится, половина всей американской рабочей силы перейдёт на госслужбу, а дефицит бюджета составит треть ВВП.

Ещё пять лет либо с Трампом, либо с Сандерсом рискуют оказать крайне тлетворное влияние на американскую экономику, пишет The Washington Post. Трамп угрожает основе американского общества, подстёгивая расовую неприязнь, а также рискует долгосрочным благосостоянием США, ослабляя либеральный мировой порядок: чем дольше он будет оставаться у власти, тем серьёзнее будут становиться эти проблемы.

В то же время администрация Сандерса будет посылать губительный сигнал о том, что успех должен быть наказуем, отмечает издание. По мнению The Washington Post, президент США должен выступать не за меньшее количество миллиардеров, а за большее. Как и Трамп, Сандерс будет «классовым воином». Он сильно сдвинет «влево» политические дебаты и саму политику.

Американские граждане заслуживают лучшего посыла, считает издание: американская базовая социальная и экономическая структура не вышла из строя, поэтому необходимо двигаться вперёд и верить в то, что политическая система когда-нибудь её нагонит.