NYT: поддержав Сандерса, Путин рискует лишиться «марионетки» в Белом доме

В отличие от действующего президента США Дональда Трампа сенатор Берни Сандерс в случае избрания в качестве главы Белого дома не станет «марионеткой» России, пишет обозреватель The New York Times Мишель Голдберг. По словам Голдберг, Москва помогает Сандерсу лишь для того, чтобы облегчить победу Трампу.

В случае победы на праймериз Демократической партии и на президентских выборах в США 2020 года сенатор Берни Сандерс может стать самым нежелательным для России кандидатом на пост американского лидера из всех в настоящий момент претендующих на него, пишет обозреватель The New York Times Мишель Голдберг.

Как отмечает автор статьи, мотивы России при поддержке Сандерса объяснимы. Так, в Кремле стремятся посеять хаос и разделение в либеральных демократиях, поэтому нередко там поддерживают как крайне правых, так и крайне левых кандидатов. При этом Сандерса Москва считает слабейшим оппонентом действующего президента Дональда Трампа, российские инвестиции в которого с лихвой окупились.

Однако, по последним опросам, Сандерс может выиграть не только праймериз демократов, но и президентские выборы, что впоследствии заставит президента России Владимира Путина пожалеть об оказанной политику поддержке.

Дело в том, что, в отличие от Трампа, Сандерс не станет марионеткой России. Более того, победа любого кандидата от Демократической партии станет победой над «авторитарной клептократией, которую Путин стремится экспортировать по всему миру». Тем не менее именно Сандерс пошёл дальше ряда своих соперников в формировании политики, направленной против авторитарных режимов. По его мнению, внешняя политика США должна быть направлена на расширение демократии перед лицом того, что он назвал «новой авторитарной осью».

«В настоящее время в Соединённых Штатах и во всём мире идёт колоссальная борьба. В этой борьбе мы видим два соперничающих между собой мировоззрения. С одной стороны, мы наблюдаем усиливающееся всемирное движение к авторитаризму, олигархии и клептократии. С другой, мы видим движение за укрепление демократии, равенства, экономической, социальной, расовой и экологической справедливости», — отметил кандидат в президенты в 2018 году.

Голдберг не считает Сандерса ни милитаристом, ни изоляционистом. «Если он придёт к власти и действительно будет придерживаться подобной внешней политики, это пойдёт в ущерб Путину», — заявил старший научный сотрудник Центра за американский прогресс Макс Бергманн.

Хотя Сандерс на протяжении своей карьеры критиковал американскую внешнюю политику, не признавая миф о «фундаментальной безгрешности США», в борьбе с Трампом он намерен встать на защиту основанного на правилах международного порядка. При этом Голдберг полагает, что Путин не заинтересован в формировании веры в собственную систему, стремясь вместо этого разрушить веру в любые альтернативы.

Таким образом, Трамп как нельзя лучше служит интересам России, отказавшись от претензий на поддержку демократии и прав человека. В свою очередь, избрание Сандерса станет «ударом по губительному цинизму, среди которого процветает авторитаризм», что вызовет недовольство Путина.