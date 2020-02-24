BI: Трамп предложил демократам расследовать «российский след» в победе Сандерса в Неваде

03:00 Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что cтраны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.

03:00 Яровинский рассказал, как «Эвертон» вёл переговоры с аферистами вместо ЦСКА по Вагнеру Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский, который ранее работал в московском ЦСКА, рассказал, как английский «Эвертон» хотел приобрести форварда армейцев Вагнера Лава, но не смог этого сделать, так как вёл переговоры с мошенниками.

03:00 Эксперт прокомментировал статью NI о «странном» российском патроне Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT материал журнала The National Interest, в котором российский боеприпас калибра 12,7 х 55 мм назван одним из «самых странных среди находящихся в активном использовании».

03:00 Девушка — судья финала Кубка легенд высказалась после скандального матча Арбитр Александра Пономарёва, которая судила скандальный финал Кубка легенд по футболу с участием сборной России и команды звёзд мира, прокомментировала игру.

03:00 Журналиста «Известий» не пустили в Латвию Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также по запросу Эстонии ему аннулировали на три года шенгенскую визу.

03:00 Губерниев оценил выступление сборной России на ЧМ по биатлону Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России по биатлону на прошедшем чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

03:00 ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом Евросоюз дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом, заявил комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич.

03:00 Уголовное дело Логинова и его тренера Касперовича может быть закрыто до суда Адвокат Йоханн Цёггелер, представляющий интересы российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, заявил, что их уголовное дело о возможном нарушении антидопинговых правил может быть закрыто до суда.

03:00 В Екатеринбурге арестован IT-специалист Литреев по делу о наркотиках Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков.

03:00 Губерниев о ситуации с Логиновым: на него больно смотреть Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию вокруг российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

03:00 NI оценил достоинства «странного» российского патрона Журнал The National Interest назвал российский боеприпас калибра 12,7 х 55 мм одним из «самых странных среди находящихся в активном использовании» из-за «экстремально мощной» поражающей силы.

03:00 Уайлдер попал в больницу с подозрением на травму уха после боя с Фьюри Американский боксёр Деонтей Уайлдер был доставлен в больницу с подозрением на травму уха после поединка с британцем Тайсоном Фьюри за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе в Лас-Вегасе.

03:00 Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

03:00 Васильев обвинил норвежских биатлонистов братьев Бё в употреблении допинга Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обвинил норвежских биатлонистов братьев Йоханнеса и Тарьея Бё в употреблении допинга.

03:00 В Италии зафиксирована четвёртая смерть от коронавируса В Италии четвёртый человек умер от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ANSA.

03:00 Отец Любови Соболь исчез из реестра аудиторов Минфина Отец Любови Соболь, 68-летний Эдуард Феденёв, работающий в банковском аудите, исчез из реестра аудиторов Министерства финансов. Об этом свидетельствуют данные реестра аудиторов Минфина.

03:00 Васильев раскритиковал поведение биатлониста Елисеева Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике российского биатлониста Матвея Елисеева после выступления на чемпионате мира в Антерсельве.

03:00 Нефть марки Brent дешевеет более чем на 3% Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов, нефтяная смесь марки Brent дешевеет более чем на 3%.

03:00 Агент: с переходом в «Вашингтон» Ковальчук стал ближе к своей цели Юрий Николаев, агент российского форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал переход своего клиента из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз».

03:00 Россия выполнит наблюдательный полёт над Турцией Россия с 25 по 28 февраля выполнит наблюдательный полёт над территорией Турции в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

03:00 Вратарь «Вашингтона» Самсонов поприветствовал Ковальчука в команде Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов отреагировал на переход в команду отечественного форварда Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс».

03:00 Трамп прибыл в Индию Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Индию. Об этом информирует Sky News.

03:00 Игрок «Вашингтона» Кузнецов назвал Ковальчука величайшим хоккеистом Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал переход в команду соотечественника Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс».

03:00 Александрова опустилась на 26-ю позицию в рейтинге WTA Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 27-го на 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

03:00 Премьер Малайзии подал в отставку Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times.

03:00 Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP Россиянин Даниил Медведев остался на пятом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

03:00 Более 12 тысяч прибывших из КНР в Россию остаются под наблюдением Более 12 тыс. человек, прибывших из Китая, остаются под медицинским наблюдением в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

03:00 TSN: «Монреаль» будет претендовать на Ковальчука после 1 июля Обозреватель канадской телекомпании TSN Пьер Лебрюн прокомментировал переход российского форварда Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

03:00 В Госдуме прокомментировали заход американского эсминца в Чёрное море Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с RT прокомментировал заявление ВМС США о том, что американский эсминец Ross вошёл в Чёрное море с целью проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море».

03:00 Овечкин поприветствовал Ковальчука после перехода в «Вашингтон» Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на переход в команду форварда Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс».

03:00 МЧС назвало число закрытых из-за нарушений пожарной безопасности ТЦ Работа 74 торгово-развлекательных центров на территории России по-прежнему приостановлена из-за нарушений норм пожарной безопасности, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

03:00 Агент Ковальчука объяснил переход хоккеиста в «Вашингтон» Джей Пи Бэрри, агент российского форварда Ильи Ковальчука, рассказал, почему его клиент перешёл из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз».

03:00 Харитонов нокаутировал бразильского бойца Родригеса на турнире в Белоруссии Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом на турнире WTKF в Белоруссии.

03:00 В «Вашингтоне» прокомментировали переход Ковальчука Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о переходе из «Монреаль Канадиенс» российского форварда Ильи Ковальчука.

03:00 В Южной Корее изолировали 7,9 тысячи военных из-за коронавируса Министерство обороны Южной Кореи отправило на карантин 7,9 тыс. военнослужащих для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Рёнхап».

03:00 Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ «Сент-Луис Блюз» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Ковальчук подписал контракт с «Вашингтоном» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил о переходе российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ильи Ковальчука.

03:00 Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Ляшко.

03:00 Пушков прокомментировал слова Трампа о примирении России и Украины Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он бы хотел примирения между Россией и Украиной.

03:00 Цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 24 февраля.

03:00 Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой Россиянка Лилиана И., пропавшая неделю назад в мексиканском штате Халиско, найдена живой. Об этом сообщил консул России в Мексике Андрей Трояновский.

03:00 В Москве 24 февраля ожидается до +4 °С В Москве в понедельник, 24 февраля, ожидается до +4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.

03:00 Помпео провёл телефонный разговор с премьером Ирака Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Тауфиком Алауи.

03:00 Климатолог не исключил волны жары летом в столичном регионе Сотрудник ГГО им. Воейкова (входит в структуру Росгидромета) Андрей Киселёв сообщил, что в столичном регионе России будут наблюдаться волны жары и ливни.

03:00 Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Турции Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в Турции. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

03:00 Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян В России насчитывается 14 млн человек, которые самостоятельно занимаются спортом. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

03:00 В США назвали цель захода американского эсминца в Чёрное море В ВМС США рассказали, что американский эсминец Ross вошёл в Чёрное море с целью проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море».

03:00 США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины Посольство Соединённых Штатов в Киеве предлагает украинским «независимым СМИ» подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».

03:00 Число жертв COVID-19 в Китае возросло до 2592 Число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Китае увеличилось до 2592.