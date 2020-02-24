BI: Трамп предложил демократам расследовать «российский след» в победе Сандерса в Неваде

Американский лидер Дональд Трамп предложил позвать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера расследовать предполагаемое «российское вмешательство» в победу сенатора Берни Сандреса на кокусах в Неваде, пишет Business Insider. В свою очередь, сам Сандерс заверил, что выступает решительно против попыток любой страны повлиять на президентские выборы.
Президент США Дональд Трамп призвал задуматься над началом расследования российского вмешательства в проведение кокусов Демократической партии в Неваде, на которых одержал победу сенатор Берни Сандерс, сообщает Business Insider.
На своей страничке в Twitter Трамп заявил, что если демократы обвиняют «Россию, Россию, Россию в победе Берни Сандерса в Неваде», то им нужно призвать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера провести новое расследование.
«Если это так, предлагаю позвать Боба Мюллера и 13 злобных демократов, чтобы создать новый доклад Мюллера, демократическое издание. Боб докопается до сути!» — написал глава Белого дома.
Business Insider напоминает, что в воскресенье советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен отверг предположения о поддержке Россией новой избирательной кампании Трампа. Однако вспомнил о сообщениях, согласно которым, Кремль помогает возглавить Белый дом Сандерсу.
«Это неудивительно, ведь он провел медовый месяц в Москве, — прокомментировал О'Брайен информацию об интересе России к кандидатуре Сандерса. — Президент перестроил американские вооружённые силы до масштабов невиданных со времён Рональда Рейгана, так что я не вижу ничего удивительного в том, что Россия, Китай или Иран хотели бы кого-то другого, а не президента Трампа».
«Давайте начистоту, Россия хочет подорвать американскую демократию, разделив нас, и, в отличие от действующего президента, я решительно выступаю против усилий России или любой другой страны, которая стремится вмешаться в наши выборы», — ответил на обвинения в свой адрес Сандерс.
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