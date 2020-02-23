ABC: доказательств не видел — советник Трампа опроверг информацию о «российской помощи»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что он не видел никаких доказательств того, что Россия пытается «вмешаться» в выборы 2020 года на стороне Дональда Трампа, передаёт ABC News. Вместе с тем, как отмечает канал, это утверждение идёт вразрез с мнением бывшего директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра, который недавно подал в отставку.
Переходим к ещё одной сенсации: столкновению мнений разведведомств о российском вмешательстве в выборы 2020 года. Советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен только что заявил (ведущему ABC News. — ИноТВ) Джорджу Стефанопулосу, что он не видел доказательств действий России с целью помочь Трампу переизбраться. Такое утверждение он высказал после того, как президент, по некоторым данным, устроил разнос своему бывшему директору Национальной разведки, офис которого ранее сделал прямо противоположное заявление. С нами на связь из Вашингтона выходит корреспондент ABC Дэвид Райт.
Советник президента по национальной безопасности категорически отрицает информацию о том, что Россия пытается помочь Трампу остаться на второй срок, что напрямую противоречит содержимому доклада американской разведки.
РОБЕРТ О’БРАЙЕН, советник президента по национальной безопасности: Такого я не видел, а ведь у меня есть доступ довольно высокого уровня.
В интервью с ведущим ABC News Джорджем Стефанопулосом на программе «На этой неделе», которое выйдет в эфир завтра, советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что бывший и. о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр превратно истолковал брифинг его чиновников в комитете по разведке палаты представителей и решил, что Россия пытается помочь президенту.
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, ведущий ABC News: То есть вы утверждаете, что у разведсообщества нет абсолютно никаких данных, говорящих о том, что одна из целей России — это поддержка президента Трампа? Никаких данных?
РОБЕРТ О’БРАЙЕН: Я хочу сказать, что я не видел об этом никаких разведданных, как и аналитических выкладок.
По некоторым данным, президент Трамп разозлился на Магуайра и устроил ему разнос, однако О’Брайен оспаривает и это утверждение.
РОБЕРТ О’БРАЙЕН: Президент не злился на Джона Магуайра, и он остаётся об адмирале высокого мнения. Он хочет, чтобы он остался в правительстве, но на другой роли.
В пятницу Магуайр подал в отставку после того, как его отстранили от должности директора Национальной разведки. Его место занял сторонник Трампа и бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, который не обладает никаким опытом работы в сфере разведки. При этом президент Трамп пытался дискредитировать доклад разведки, составленный в его собственной администрации, заявив, что за ним стоят демократы.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Сегодня они заявили, что Путин хочет гарантированного переизбрания Трампа. Ну, снова-здорово.
Вместо этого президент сделал особый акцент на сообщениях о том, что Россия пытается помочь Берни Сандерсу. Что же касается последнего, то он признаёт, что чиновники разведсообщества провели для него инструктаж на этот счёт, подчеркнув, однако, что помощь Москвы ему не нужна.
БЕРНИ САНДЕРС, кандидат в президенты США: Нам сообщили, что Россия, и возможно, другие страны, вмешаются в нынешнюю предвыборную кампанию. И, послушайте, вот что я скажу: Россия, держись подальше от американских выборов.
ДЭВИД РАЙТ, корреспондент ABC News: Этот комментарий советника по нацбезопасности неизбежно вызовет удивление, особенно после вчерашних перестановок в руководстве разведслужбами. В Вашингтоне всё больше опасаются, что президент пытается подчинить разведку своей воле и превратить её в идеологический инструмент. Том?
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