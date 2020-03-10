CNN: Иванку в президенты — дочь Трампа может стать первой женщиной во главе США

Хотя Элизабет Уоррен выбыла из президентской гонки, в ближайшем будущем в Америке всё же может появиться первая женщина-президент — Иванка Трамп, сообщает CNN. Свои предположения сайт телеканала подкрепляет выводами исследования: для победы на выборах женщинам необходимо иметь за собой политическую династию и хорошие связи в правительстве — чего дочери Трампа хватает в избытке.

Первой женщиной-президентом США скорее всего может стать Иванка Трамп или другая женщина с такими же хорошими связями из другой политической династии, предполагает CNN. Хотя сторонникам демократов это не придётся по душе, такой сценарий представляется наиболее вероятным, исходя из проведённых недавно исследований.

Сайт телеканала отмечает, что эффект династии очень силён: во многих странах женщины следовали по стопам своих родственников-мужчин и становились главами государств. Так, Кристина Фернандес де Киршнер была первой леди Аргентины до того, как стать президентом, отец госсоветника Аун Сан Су Чжи считается создателем современной Мьянмы, а первая женщина на посту премьер-министра Таиланда Йинглак Чиннават является сестрой бывшего главы правительства. Такие же тенденции наблюдаются в Канаде, Финляндии, Исландии, Ирландии, Израиле, Новой Зеландии и США. Проведённый в 2018 году анализ всех членов конгресса с 1789-го по 1996 год показал, что практически у каждой третьей женщины на этом посту был до этого родственник-конгрессмен, в то время как лишь каждый десятый мужчина мог похвастаться родственными связями в правительстве.

Таким образом, Иванка Трамп могла бы стать апогеем этого сценария. Хиллари Клинтон, сама по себе опытный политик, повысила свою узнаваемость благодаря своему статусу первой леди и присутствием в «коридорах власти». С другой стороны, сенатор Элизабет Уоррен — не менее способная, чем Клинтон, — не могла опереться на такие родственные связи или узнаваемость в текущей президентской кампании. У неё не получилось привлечь столько же внимания и поддержки, что привело к снятию кандидатуры.

Отмечается, что качества Клинтон типичны для женщин-политиков, которые принадлежат к политическим династиям: согласно исследованию гарвардского профессора Даниэля Смита и шведских учёных, они более квалифицированные, чем мужчины с похожим происхождением. Родственные связи помогают женщинам преодолеть гендерное неравенство, но этого недостаточно — для победы ещё необходимо более впечатляющее резюме, чем у мужчин. Из-за укоренившихся сексистских представлений, предвзятого освещения в СМИ и онлайн-домогательств женщинам сложнее вести кампанию и выиграть выборы. На этой неделе в рамках Программы развития ООН выяснили, что около половины всех женщин и мужчин в мире считают, что мужчины лучше подходят на место политических лидеров.

Очевидно, что связи с политиками помогают женщинам в политике даже больше, чем связи с богатством. То, что президент Дональд Трамп не может переизбраться на третий срок, может только усилить эффект династии и увеличить шансы Иванки Трамп на успешную политическую карьеру, если она этого захочет. По мнению издания, легко представить, как сторонники нынешнего президента, желая продлить его влияние, голосуют за Иванку.

В то же время семья Трампа получила прибыль от своей близости к Белому дому и вряд ли захочет упустить «лёгкие денежки». Поиск следующего президента в лоне семьи — логический шаг к тому, чтобы продолжать зарабатывать на президентстве, а Иванка является самым сильным кандидатом на этот пост среди детей Трампа. Сам президент называл её «великим дипломатом» и утверждал, что если она захочет стать главой государства, «её будет очень, очень сложно победить».

Как подчёркивает в заключение CNN, Иванка Трамп не свободная и чистая республиканка — она предана своему отцу и республиканской династии Трампа. Судя по поддержке любых слов или действий Трампа со стороны Республиканской партии, Иванка, скорее всего, является самым вероятным кандидатом для передачи эстафеты власти.